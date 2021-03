Lucro da AstraZeneca aumenta 159% e chega a US$ 3,1 bilhões em 2020

A farmacêutica multinacional anglo-sueca AstraZeneca - que desenvolveu uma das vacinas contra a covid-19 - registrou lucro líquido de US$ 3,1 bilhões (R$ 16,6 bilhões em conversão direta) em 2020, um aumento de 159% em comparação ao US$ 1,227 bilhão registrado em 2019.

No quarto trimestre, o lucro antes dos impostos foi de US$ 1,17 bilhão, significativamente maior do que os US$ 240 milhões registadores no ano passado.

O faturamento saltou 9% e chegou a US$ 26,617 bilhões, com destaque para medicamentos contra o câncer, cujas vendas cresceram 23% em 2020.

“O desempenho do ano passado marcou um passo significativo para a AstraZeneca. Apesar do impacto significativo da pandemia, entregamos um crescimento de receita de dois dígitos para alavancar a lucratividade e a geração de caixa", disse o presidente-executivo da empresa Pascal Soriot.

O balanço ainda não contempla as vendas de vacinas contra a covid-19, que serão detalhadas separadamente a partir do resultado do primeiro trimestre de 2021

A farmacêutica avançou nos mercados emergentes, com um aumento anual de 7%, enquanto as receitas nos EUA aumentaram 13% e na Europa, 10%, segundo nota divulgada nesta quinta-feira.

Em Londres, as ações da AstraZeneca estavam sendo negociadas com alta de 2,04%. Na atividade pré-mercado na Nasdaq, as ações tiveram alta de 1,7%, sendo negociadas a US$ 50,84.