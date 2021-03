Onda de IPOs e escalada das ações levam B3 a lucro bilionário no 4º tri

O crescente interesse de empresas e investidores pelo mercado de ações brasileiro num ambiente de juros historicamente baixos impulsionou as receitas da B3, que teve um lucro bilionário no quarto trimestre.

A única operadora de infraestrutura de mercado financeiro no país anunciou nesta quinta-feira que seu lucro líquido de outubro a dezembro somou 1,097 bilhão de reais, um salto de 49,7% sobre um ano antes.

Essa melhora foi patrocinada pelo crescimento de 67,3% no volume financeiro médio diário no mercado à vista de ações, com o número médio de investidores ativos dobrando. Além disso, a bolsa teve no período 16 ofertas de ações, que movimentaram 38,8 bilhões de reais, 20,5% a mais do que na mesma etapa de 2019.

O fluxo positivo de 62,9 bilhões de reais de capital estrangeiro para o segmento no trimestre ajudou a incrementar os volumes. Consequentemente, a receita líquida da B3 disparou 44,3% ano a ano, para 2,54 bilhões de reais.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente foi de 1,73 bilhão de reais, alta de 46,5%, com a margem avançando 4 pontos percentuais, para 78,7%. Analistas, em média, esperavam Ebitda de 1,59 bilhão de reais para a B3 no período.

Em um comunicado separado, a B3 anunciou que seu conselho de administração aprovou um programa de recompra de 27,6 milhões de ações até fevereiro de 2022. A empresa também anunciou proposta de desdobramento de ações na proporção de 1 para 3.