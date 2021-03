Lockdown no Brasil?; novo bilhão da Loggi e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (1) para começar o dia bem informado:

No radar: Hapvida e GNDI confirmam fusão e o que mais move o mercado

Queda dos rendimentos dos títulos americanos impulsiona alta nos mercados internacionais; Ibovespa vem de maior queda mensal desde setembro

Após crescer 390%, Loggi recebe aporte de R$ 1,15 bilhão para acelerar expansão nacional

A CapSur Capital liderou a sétima rodada de investimentos da empresa de logística brasileira, que já tinha como investidores nomes como SoftBank e Monashees

Toque de recolher e lockdown: novas medidas para conter avanço da pandemia no país

Diante do aumento dos casos de internação por Covid-19, governadores e prefeitos ampliam as retrições de circulação de pessoas em todo o pais

Exclusivo: C&A passará a ser vendida fora da C&A (pela primeira vez no mundo)

A Mindse7, marca hoje de maior crescimento do grupo C&A, estará disponível em espaço para grifes independentes no shopping Villa Lobos, em São Paulo

Resultado da PetroRio traz à tona pequenas petroleiras em meio à crise da Petrobras

Apesar de mudanças no comando da estatal levantar preocupações sobre setor de refino, há boas perspectivas para negócios como a PetroRio, que divulga resultados nesta segunda

Mercado Livre divulga resultados do 4º trimestre para fechar ano histórico

Em apenas nove meses, a companhia argentina já viu seu faturamento superar em mais de 15% a receita total obtida em 2019

50 startups: Pipefy cresce no Brasil, mas segue de olho no sonho americano

A startup que atua com o desenvolvimento de softwares quer continuar crescendo nos Estados Unidos, para onde já vai destinar boa parte de seus investimentos em 2021

Ações do Assaí começam a ser negociadas na B3 nesta segunda; vale a pena entrar?

Listagem ocorre após cisão da rede de atacarejo do grupo Pão de Açúcar; papéis serão negociados sob o código ASAI3

Azul e Gol: É hora de voltar a comprar ação para lucrar com a retomada?

Avanço da vacinação estimula volta da demanda, e há bancos que já recomendam os papeis; mas há riscos importantes não só relacionados diretamente à pandemia

EXAME lança Seu Guia do Imposto de Renda, série gratuita para ajudar na declaração

O prazo de início do envio da declaração do IR 2021 começa hoje; confira como acessar material que ajudará na prestação de contas à Receita

Declaração do IR 2021 começa hoje. Veja se é melhor entregar agora ou depois

Quem recebeu rendimentos tributáveis iguais ou superiores a 28.559,70 reais no ano passado é obrigado a declarar, entre outros contribuintes

Esta empresa cresceu 25% em 2020 com caixas automáticos nos rincões do Brasil

A gaúcha Saque e Pague instala ATMs em cidades pouco atendidas por bancos tradicionais, um filão cada vez maior com a onda de fechamento de agências bancárias. No ano passado, o negócio faturou 146 milhões de reais

Banco Inter ganha integração com Apple Pay para pagamento com iPhone

A partir de amanhã, os clientes do banco poderão pagar pelo Iphone ou Apple Watch no débito ou crédito com a ferramenta NFC

Mandetta: "Cepa anda de Ferrari. Vacinação vai de carroça"

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, acredita que nos próximos meses haverá um agravamento da covid-19 por conta da nova variante

Confiança na vacina contra covid-19 aumenta no mundo, diz estudo

Nos seis países onde a pesquisa foi realizada, a maioria das pessoas privilegia as medidas sanitárias para proteger a população em relação à economia

Indústria da UE acelera em fevereiro com aumento da demanda

O PMI final de indústria do IHS Markit saltou para a máxima de três anos de 57,9 em fevereiro ante 54,8 em janeiro

Atividade industrial da China cai em fevereiro a mínima de 9 meses

Desaceleração do setor industrial destaca a fragilidade da recuperação econômica da China, embora os casos internos de Covid-19 tenham sido controlados

34 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de março para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

País tem 1.208 mortes por covid-19 na média diária e bate novo recorde

Já são mais de 255.000 mortos desde o início da pandemia; vacinação avança pelo país e mais de 6,5 milhões de pessoas já tomaram ao menos uma dose

Limite do Pix aumenta a partir de março; entenda

Até agora, os usuários só podiam fazer transferências e pagamentos de valores que correspondiam a 50% do limite disponibilizado para a TED

Globo de Ouro: "Nomadland" é o melhor filme e "The Crown", a melhor série de TV

A cerimônia da 78ª cerimônia de premiação do Globo de Ouro aconteceu de forma remota, online, por causa da pandemia do novo coronavírus

Nesta segunda-feira (1), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. Também sai o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de fevereiro, que libera os dados da produção industrial no mês de fevereiro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor é agora” – Provérbio Chinês.

