Locaweb: ações disparam 15% e BTG vê potencial de alta perto de 160%

A Locaweb (LWSA3) foi um dos destaques desta sexta-feira na B3: as ações dispararam logo na abertura e fecharam com uma alta de 14,61%, com investidores motivados depois que a companhia de tecnologia anunciou na noite da quinta-feira duas novas aquisições: a Credisfera, fintech que atua com soluções de crédito, e a Docca, que gerencia uma plataforma de lojas virtuais. Já são oito companhias adquiridas em menos de um ano.

Os papéis da empresa de tecnologia foram negociados no fechamento a 34,99. Com a forte alta desta sexta, as ações já subiram mais de 700% em pouco mais de um ano, desde que estrearam na B3 em 6 de fevereiro de 2020.

E a alta pode ser ainda maior: analistas do BTG Pactual colocaram como preço-alvo para a ação em 12 meses o valor de 90 reais, o que implica um potencial de valorização aproximada de 160% em relação à cotação desta tarde. Antes da abertura do pregão, quando o relatório foi distribuído, o upside era de 195%, com a ação a 30,53 reais.

"O ciclo positivo para a companhia deve continuar, com a Locaweb: (1) entrando no Ibovespa em maio; (2) começando a integrar as oito aquisições recentes (todas feitas em questão de meses); e (3) entregando novas aquisições,", escreveram os analistas do BTG.

Os analistas também lembram que a empresa de tecnologia encerrou o terceiro trimestre com 387,2 milhões de reais em caixa e que acaba de levantar mais de 2 bilhões de reais em um follow on (oferta subsequente) duas semanas atrás.

As aquisições reforçam a tese de que a Locaweb quer se tornar um verdadeiro conglomerado digital especializado em soluções para empresas de internet.

Enquanto a Credisfera deve auxiliar a companhia a criar um plano focado para oferecer soluções de crédito para pequenos e médios empreendedores, a Docca será necessária para auxiliar no comando dos e-commerces desenvolvidos para os clientes.

Credisfera e Docca agora fazem parte de um grupo que já contava com outras seis empresas adquiridas pela Locaweb desde a estreia na B3: a empresa já desembolsou mais de 393 milhões de reais com as compras.