Lobo de Wall Street alerta: GameStop é golpe para investidores

O caso envolvendo as ações da GameStop continua a mobilizar o mercado financeiro. Desta vez, coube a Jordan Belfort, investidor que inspirou o filme “O Lobo de Wall Street“, comentar a escalada das ações da rede varejista da games, cujas ações chegaram a subir perto de 1.500% (no acumulado do ano) nesta manhã de quinta-feira, 28.

“Se você conseguir provar que eles (os investidores) estão acertando colusão para atuar de forma conjunta, seria ilegal, mas eu duvido que a SEC [Securities and Exchange Commission, o órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais] vai abrir um caso ou algo assim”, disse Belfort em entrevista ao apresentador Richard Quest, da CNN americana.

A ironia da história é que Belfort, cujo personagem foi interprtetado no cinema pelo ator Leonardo DiCaprio no filme que concorreu ao Oscar, praticou exatamente esse golpe em uma das corretoras que teve, chegando a ser condenado.

“O que é preciso se dar conta é que, na média, há dinheiro a ser ganhado e há dinheiro que será perdido. E isso de forma massiva dos dois lados. Esse é um caso modificado de ‘pump and gump” [nome do golpe de inflar artificialmente as ações de uma empresa para obter lucro com a venda a preços elevados]”, completou o experiente investidor.

Ele diz que, “sem dúvidas”, no fim das contas, as ações da GameStop vão ceder porque estão sendo negociadas sem qualquer base racional de fundamentos.

As ações, que eram negociadas na casa de 4 dólares há seis meses e de 18,84 dólares no fim de 2020, chegaram a bater em 400 dólares na abertura de mercado da Bolsa de Nova York nesta quinta-feira — uma valorização de quase 10.000% em seis meses.

E que, provavelmente, não serão investidores profissionais nem os fundos que vão sair por último quando o papel estiver com forte queda, mas aqueles menos experientes.

Belfort, no entanto, disse enxergar oportunidades para que investidores ganhem muito dinheiro, desde que consigam identificar o início de movimentos especulativos de forte valorização — e isso pode levar à montagem de carteiras com o que ele chamou de “Reddit stocks”, ou seja, compostas por ações que terão forte alta em curtos períodos.

Apesar do cetiscismo sobre alguma investigação ou decisão do órgão regulador neste caso específico, Belfort disse que acreditar que em um período de 3 a 6 meses isso poderá acontecer, especialmente se a situação se repetir com as ações de outras companhias.