Leilão de imóveis do Itaú tem descontos de até 50% 

O Itaú realizará o leilão de 21 imóveis em oito estados do país. Os imóveis, que foram recuperados pelo banco, estão localizados em 12 cidades brasileiras, entre elas, grandes capitais como: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza. O evento será realizado pela leiloeira Frazão Leilões no dia 8 de abril.

Os lances iniciais variam de R$ 59.700,00 até R$ 960.500,00. São imóveis até 50% abaixo do valor de mercado, com 10% de desconto para pagamento à vista e alguns permitem parcelamento em até 78 parcelas, com sinal de 30%. Os débitos de condomínio e IPTU serão quitados pelo Itaú até a data do leilão.

Um dos destaques deste leilão é uma casa duplex, localizada na Rua Doutor Esmerino Parente, em Fortaleza, possui 135,31 metros quadrados de área total e está com lance inicial de R$ 344.700,00.

Já em Belo Horizonte, em Minas Gerais, um apartamento de 64 metros quadrados, localizado na Avenida Deputado Anuar Menhem, está com lance inicial de R$ 104.600,00. Na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, um apartamento de 122 metros quadrados e duas vagas de garagem e fica localizado na Rua Engenheiro Atualpho Coutinho. O imóvel está com lances a partir de R$ 960.500,00.

Por último, na capital paulista, com lance inicial de R$ 515.000,00, há uma casa localizada na Rua Balbina Hares, com uma área construída de 334 metros quadrados.

O leilão está aberto e quem se interessar por algum imóvel pode dar um lance. As informações sobre todos os lotes estão disponíveis no site da leiloeira.