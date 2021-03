Leilão de imóveis do Banco do Brasil dá desconto de até 69% em lotes

No dia 22, às 12h, um leilão pelo Banco do Brasil irá oferecer imóveis retomados com descontos que chegam a 69% do preço de avaliação. O evento, realizado pela Sato Leilões, inclui casas e apartamentos e estão localizados em diversas regiões do Brasil.

Entre os destaques está o lote 4, uma casa de 69,68 metros quadrados em Padre Bernardo, Goiás, com 69% de desconto e lances iniciais a partir de 36,9 mil reais. Já o lote 20, um apartamento de 48,94 metros quadrados em Arcoverde, Pernambuco, está com 53% de desconto e pode ser adquirido por lance inicial de 39,7 mil reais.

O lote 46, uma casa em Parelhas no Rio Grande do Norte, com 75,65 metros quadrados, tem lance inicial de 31,7 mil reais, um desconto de 56%. Já o lote 29, um apartamento em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro, tem como lance inicial o valor de 89,3 mil reais.

Os interessados em participar do leilão devem ser maiores de idade, e se cadastrar no site do leiloeiro para ofertar lances. É importante ler o edital, já que nele constam as informações essenciais de cada uma das 50 unidades disponíveis.