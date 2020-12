Leilão de carros do Santander tem BMW a partir de R$ 24 mil 

Serão leiloados na próxima quinta-feira, 10, às 10h, veículos recuperados de financiamento do banco Santander. O último leilão do ano terá carros populares e de luxo, motos e utilitários, com possibilidade de desconto na taxa administrativa.

Entre os destaques estão o lote 50, que oferece um modelo BMW X1 SDRIVE1.8I VL31 2011/2012, com lance inicial a partir de 24 mil reais, e o 30, com uma Hyundai Santa Fe V6 EW 2013/2014 com lances a partir de 33 mil reais.

Para quem procura por motos, é possível adquirir no lote 06 um Honda XRE 300 2016/2016, com lance inicial de 6.500 reais. Na categoria de utilitários, estão disponíveis os modelos Mercedes Benz 311CDISTREETF 2014/2015 e Fiat Ducato Maxicargo 2014/2014, com lances a partir de 37 mil reais e 26 mil reais, respectivamente.

O leilão de veículos recuperados de financiamento pelo banco Santander será transmitido pela internet, no site e no canal do YouTube da leiloeira Sato Leilões. O edital do evento também já está disponível e traz informações, fotos e vídeos de cada lote.

Na última edição do ano, os consumidores que arrematarem um veículo e realizarem o pagamento até às 17h, no dia do evento, ganharão um desconto especial de 100 na taxa administrativa.

“Temos neste leilão excelentes oportunidades de negócio para os consumidores que querem terminar o ano com um novo veículo. Além disso, para quem busca empreender, estamos com lotes de utilitários ideais para o transporte de pessoas e mercadorias”, explica Antonio Hissao Sato Junior, leiloeiro público oficial e presidente da Sato Leilões.