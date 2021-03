Leilão de 450 imóveis tem descontos de até 65%

Os bancos Votorantim e Santander realizam durante o mês de março leilão de 150 imóveis em todo o país. São casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais. Os lances iniciais variam entre R$ 44 mil e R$ 40 milhões.

O leilão do Banco Votorantim acontece no dia 18 de março. São 10 imóveis localizados nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Entre os imóveis em destaque está um terreno em Patos de Minas (MG). O local está desocupado e tem uma área de 599.055 (hectare). Trata-se do lote com lance inicial mais baixo neste leilão, com 50,33% abaixo do valor avaliado. O leilão é realizado pela Frazão Leilões.

No dia 25 de março, a Sold Leilões, fará o leilão de 140 imóveis do banco Santander. São imóveis localizados em vários estados brasileiros (Distrito Federal: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, Santa Catarina, Pará, Paraíba, Maranhão, Ceará, Goiás e Alagoas) e o desconto médio dos imóveis é de 38%

O maior desconto é de um imóvel localizado em João Pessoa (PB). Um apartamento com 616 metros quadrados de área total recebe lance a partir de 385 mil reais (65% abaixo do valor de avaliação). Ainda no Nordeste, em Fortaleza (CE), é possível arrematar um apartamento com 157 metros quadrados de área total a partir de 330,8 mil reais.

É hora de mudar de casa? Alugar ou comprar, e como? A EXAME Academy ajuda você

Já no Sudeste, em São Paulo (SP), um apartamento com 458 metros quadrados de área total recebe lances a partir de 784 mil reais. Para quem busca um imóvel próximo à praia, é possível arrematar um apartamento de 241 metros quadrados de área total, em Santos (SP) a partir de 477,7 mil reais.

O banco oferece facilidades no pagamento em todos imóveis, como parcelamento em até 60 vezes, crédito imobiliário e débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão. Todas as unidades estão disponíveis no site da SOLD através do link: https://www.sold.com.br/santander e em www.santanderimoveis.com.br. Os imóveis desocupados podem ser visitados mediante o agendamento.

Leilão em SP

No mês de março, a Mega Leilões, está realizando a venda de mais de 318 imóveis por meio de leilões online. A capital de São Paulo lidera com um total de 121 imóveis disponíveis para a compra em leilão, em seguida o interior do estado com 69 imóveis e o litoral com 48. A Grande São Paulo possui 26 imóveis disponíveis no site da leiloeira.

O lance mínimo de menor valor é de um imóvel comercial, localizado em Mongaguá, litoral de São Paulo, a 28.669,57 reais. O lance mínimo de maior valor é de R$ 24 milhões, dado a um imóvel comercial de 6584 metros quadrados, localizado em São Bernardo do Campo.

As condições de pagamento dos imóveis podem ser consultadas no edital de cada um no site da leiloeira.

Serviço

Leilão de imóveis do Banco Votorantim

18 de março às 11h

https://www.frazaoleiloes.com.br/leiloes/1613401216-leilao-de-imoveis-banco-votorantim

Leilão de Imóveis do Banco Santander

25 de março de 2021 às 13h.

https://www.sold.com.br/santander

Mega Leilões

Durante o mês de março

www.megaleiloes.com.br.