Leilão da Caixa em SP têm imóveis com até 80% de desconto  

A Caixa realiza, entre os dias 8 e 18 de março, o leilão online de imóveis localizados em São Paulo. São casas, salas comerciais e apartamentos em outras cidades como: Guarulhos, São Bernardo do Campo, Osasco, Mauá, Barueri, Cotia, Praia Grande, Bertioga e Itaquaquecetuba.

O evento é realizado pela leiloeira Sato Leilões e o lance inicial mais baixo é de 113 mil reais.

Entre os imóveis em destaque está uma casa de 260 metros quadrados em São Paulo, lote 31, com um desconto de 80% e lance inicial de R$ 218.189,47. Também há um casa na cidade de Cotia por R$ 197.125,01 com desconto de 35%.

Nos apartamentos o destaque começa pelo lote 24 de 126,48 metros quadrados, na cidade de São Paulo com 71% de desconto e lance inicial de R$ 122.221,77. Com 26% de desconto o lote 30 é um apartamento de 159,19 metros quadrados em Moema com lance inicial de R$ 1.798.229,70.

Há ainda uma sala comercial no bairro Cidade Monções em São Paulo, com 33,78 metros quadrados. Um terreno em Itaquaquecetuba de 2407,35 metros quadrados e um prédio comercial em Barueri.

O leilão terá transmissão online pelo site da Sato Leilões às 13h. Podem participar do evento pessoas físicas e jurídicas. Os bens do leilão podem ser arrematados com recursos do FGTS e por meio de financiamento, sendo necessário realizar uma consulta sobre as condições de compra em uma das agências da Caixa.

É importante ler o edital antes de realizar um lance, já que nele constam todas as informações essenciais de cada um dos 31 itens disponíveis.

"O leilão de imóveis dá sempre oportunidades imperdíveis para o consumidor, com vantagens que apenas este tipo de negócio oferece”, afirma Antonio Hissao Sato Junior, leiloeiro público oficial e presidente da Sato Leilões.

Cuidados ao comprar um imóvel

Apesar de os descontos serem atrativos, antes de comprar um imóvel em um leilão é necessário tomar alguns cuidados. O primeiro é optar por imóveis que estejam desocupados, já que muitas vezes a saída do morador da casa arrematada pode ser discutida na Justiça, mesmo o comprador tendo em mãos uma carta de arrematação que permite solicitar a desocupação. Para ir à Justiça, o comprador do imóvel precisará contratar um advogado e precisar de uma dose de paciência, já que a data de desocupação pode demorar mais do que o esperado.

Outra dica importante é pesquisar se o imóvel tem outras dívidas, como IPTU e taxas que deixaram de ser pagas pelo antigo morador. Os pagamentos desses débitos serão de responsabilidade do comprador. Vale lembrar que a compra de um imóvel implica arcar com o pagamento de outras despesas, como a taxa de registro em cartório, o imposto sobre a transmissão de bens imóveis (ITBI).

É fundamental também avaliar a forma de pagamento do imóvel determinada no edital do leilão. Muitos leilões não permitem, por exemplo, a utilização do FGTS no pagamento do imóvel arrematado. Também é necessário pagar ao leiloeiro uma comissão adicional de 5% do valor do lance no ato da arrematação.

Por outro lado, muitas vezes é possível obter descontos de até 10% se o pagamento for feito à vista. Em geral, é necessário arcar com um sinal correspondente a 30% do valor do imóvel e o saldo devedor pode ser dividido em diversas parcelas. Alguns leilões permitem o financiamento da dívida, mas é necessário contratar o empréstimo com antecedência.

Por fim, verifique no edital a descrição das condições de venda, o estado de conservação, a forma de pagamento, o preço mínimo, a comissão do leiloeiro, os impostos e o modelo de contrato que será assinado pelas partes.