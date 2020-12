Latam faz promoção de passagens com tarifas a partir de R$ 99

A companhia aérea Latam anunciou nesta segunda-feira, 21, promoção de passagens com tarifas a partir de 98,57 reais o trecho.A redução de valores nas tarifas é válida para diversos destinos no Brasil, na América Latina e ainda pacotes de viagem Latam Travel. A promoção é válida até o dia 23 de dezembro.

Para viagens no Brasil, a menor tarifa encontrada é para o voo de Curitiba a São Paulo/Guarulhos, a partir de R$ 98,57 o trecho. Partindo de São Paulo para Florianópolis e Navegantes, há preços promocionais a partir de R$ 154,47 o trecho.

De Brasília para Florianópolis, é possível encontrar tarifas a partir de R$ 192,47. Do Rio de Janeiro para Salvador, há preços promocionais a partir de R$ 233,57 o trecho. As ofertas são válidas para voos em classe econômica e viagens programadas entre janeiro e março de 2021.

Para viagens no Brasil, a menor tarifa encontrada é para o voo de Curitiba a São Paulo/Guarulhos, a partir de R$ 98,57. Partindo de São Paulo para Florianópolis e Navegantes, há preços promocionais a partir de R$ 154,47 o trecho. Já de Brasília para Florianópolis, é possível encontrar tarifas a partir de R$ 192,47 o trecho. Do Rio de Janeiro para Salvador, há preços promocionais a partir de R$ 233,57 o trecho. As ofertas são válidas para voos em classe econômica e viagens programadas entre janeiro e março de 2021.

Voos internacionais e pacotes

A companhia também fez promoção para destinos internacionais, como tarifas a partir de R$ 945,86 ida e volta, com taxas inclusas, para voos entre São Paulo e Santiago.

Partindo da capital paulista, é possível encontrar passagens para Lima por R$ 1.894,11 ida e volta, incluindo taxas, e ida e volta para Bogotá, por R$ 2.539,33 com taxas inclusas. As ofertas são válidas para voos em classe econômica, programados entre janeiro e junho de 2021.

Por fim, a empresa anunciou tarifas promocionais para pacotes (hotel e passagem). Um pacote para para Salvador, com saída do Rio de Janeiro, sai a partir de R$ 463,06 à vista ou 10x R$ 46,31. O pacote inclui aéreo ida e volta e três noites de hospedagem no OYO Hotel Lindoia. Outra oportunidade é para viagem para Santiago, com saída de São Paulo. O pacote, incluindo aéreo ida e volta com cinco noites de hospedagem no Windsor Suíte, sai por de R$ 1.425,74 ou 10 x R$ 142,58.