Rival do Tik Tok quer fazer maior IPO de tecnologia desde Uber

Principal concorrente do Tik Tok na China, o aplicativo de streaming e vídeos Kuaishou, quer levantar até 6,3 bilhões de dólares em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX). A plataforma tem como um dos principais acionistas o Tencent Holding, com 21,57% das ações da empresa.

Quer saber onde estão as melhores oportunidades de investimento no exterior? Conte com a assessoria do BTG Pactual digital e descubra.

O montante, se confirmado, levará a empresa a valer 61,7 bilhões de dólares, superando o valor de mercado de multinacionais de tecnologia, como Dell e Motorola. Se fosse listada no Brasil, o Kuaishou seria a terceira maior companhia da B3, atrás somente de Vale e Petrobras.

Segundo o Financial Times, porém, para conseguir os 6,3 bilhões de dólares, o Kuaishou deve inserir na oferta um lote adicional, previsto em caso de forte demanda.

Sem as ações extras, a empresa deve levantar entre 4,9 bilhões de dólares e 5,4 bilhões de dólares. Ainda assim, o suficiente para a oferta ser a maior para o setor de tecnologia desde o IPO de 8,1 bilhões de dólares da Uber, em 2019.

Modelo de negócio

Assim como as principais redes sociais, o Kuaishou tem na publicidade um dos principais meios de monetização do negócio. Mas o seu diferencial é a venda de presentes virtuais por meio dos streamings ao vivo. Segundo pesquisa da iResearch utilizada no prospecto do IPO, esse mercado deve crescer de 21,61 bilhões de dólares na China para 64,31 bilhões de dólares até 2025.

As receitas com streaming ao vivo, que envolve a venda de produtos como os presentes virtuais, era de 95,3% em 2017, passando para 62,2% nos nove primeiros meses de 2020. Individualmente, o valor desses presentes variam de 0,015 dólar a 308,7 dólares dentro da plataforma.

Nos três primeiros trimestres de 2020, a Kuaishou alcançou 6,28 bilhões de dólares em receita, mas teve prejuízo operacional de 1,38 bilhão de dólares. Em 2019, contudo, seu resultado operacional foi positivo em 108 milhões de dólares.

A precificação da oferta está prevista para sexta-feira, 29, com as ações dentro da faixa indicativa de 13,55 dólares e 14,84 dólares. A empresa deve estrear na bolsa de Hong Kong na terça-feira, 2.

Embora companhias de tecnologia chinesas tenham chamado atenção do mercado financeiro mundial, há alguma cautela com relação ao cerco regulatório no país, após o que seria o maior IPO da história, protagonizado pela Ant Group, ser barrado no dia anterior à oferta.