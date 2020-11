Suzano salta 5% com celulose; Terra Santa dispara 25% com oferta da SLC

As ações de commodities e bancos aparecem entre as principais contribuições positivas, em pontos, para a alta do Ibovespa nesta sexta-feira, 27. Entre os destaques, a Vale (VALE3) segue em disparada na Bolsa, caminhando para sua décima alta em onze pregões e renovando máxima histórica. O movimento acompanha os preços do minério de ferro. Os contratos da commodity negociados no porto de Qingdao, na China, subiram 0,96% hoje, para 129,62 dólares a tonelada.

No acumulado semanal, até agora, os papéis da mineradora acumulam alta de 12,9%, indo para sua segunda semana seguida no positivo. No mês, os ganhos chegam a 27,6%. Apesar da forte valorização recente, analistas ainda veem espaço para mais valorização, diante das boas perspectivas para os preços do minério e expectativa por dividendos. Veja mais aqui.

Petrobras

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) voltam a subir nesta sexta-feira, 27, alta de cerca de 0,3%, apesar do dia misto para os preços do petróleo no exterior. Enquanto os contratos do WTI, cotados em Nova York, caíam 0,68%, os contratos do Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, avançavam 0,77%. Ainda assim, na semana, ambos os contratos acumulam ganhos de cerca de 6%, em meio a notícias sobre avanços de vacinas.

Diante do otimismo no mercado, os papéis da Petrobras caminham para encerrar sua quarta semana seguida de ganhos. Até o momento, as ações ordinárias acumulam alta de 8,31%, enquanto as preferenciais sobem 9,34%. Ajudou no impulso também uma elevação de recomendação para compra dos papéis da empresa pelo Bank of America na última terça-feira. No mês, registram ganhos de mais de 36%.

Bancos

Em dia positivo no mecado, os papéis dos grandes bancos também operam em alta. Em pontos, Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) figuram como a segunda e terceira principais contribuições positivas para o índice. Os papéis do Itaú avançam mais de 2%, enquanto Bradesco, Banco do Brasil (BBAS3) e Santander (SANB11) sobem cerca de 1,5%.

No radar, o conselho de administração do Itaú (ITUB4) aprovou ontem a cisão de sua participação na XP Inc em uma nova empresa, conforme informou o banco em fato relevante. A decisão ainda será submetida à assembleia de acionistas. Com a operação, a instituição vai aportar uma fatia equivalente a 41,05% do capital da corretora em uma nova empresa, chamada Newco. Todos os acionistas do banco passarão a deter participação acionionária equivalente dessa nova empresa, cujo único ativo será o investimento na XP.

Segundo analistas da Exame Research, a notícia em si era aguardada pelo mercado, uma vez que o próprio Itaú já tinha sinalizado que estudava essa possibilidade, no início de novembro. “Dito isso, a operação tende a destravar valor e encerrar os atritos entre as partes e pode dar um novo impulso às ações do Itaú — os acionistas do banco receberão papéis da nova companhia. A fatia de 5% detida pelo Itaú que não será cindida pode ser vendida”.

Papel e celulose

As ações das empresas de papel e celulose voltam a subir forte nesta sexta-feira. Klabin (KLBN11) e Suzano (SUZB3) registram ganhos de 3,59% e 5,06%, respectivamente, com alta no preço da celulose na China.

Os preços da commodity de fibra curta (BHKP) subiram 4,00 dólares na semana, para 464,27 dólares, enquanto os preços de fibra longa (NBSK) avançaram 15,9 dólares, para 625,74 dólares. Os analistas do BTG Pactual destacam que mantêm visão otimista para o setor e recomendação de compra para Suzano e Klabin.

Além disso, no radar da Klabin, os acionistas aprovaram ontem, em assembleia geral extraordinária, a proposta por incorporação da Sogemar que resultará no fim do pagamento de royalties pela Klabin para uso das marcas.

Segundo os analistas da Exame Research, o desfecho era esperado, mas coloca um ponto final na questão dos royalties envolvendo o nome Klabin, o que tende a ser positivo para a empresa.

SLC Agrícola, Terra Santa

As ações da SLC Agrícola (SLCE3) disparam 7,2%, enquanto os papéis da Terra Santa (TESA3) sobem mais de 25%. No radar, a SLC informou, por meio de fato relevante ontem que assinou um memorando de entendimento não vinculante visando assumir as operações agrícolas da Terra Santa Agro (TESA3). A operação ocorreria por meio de incorporação de ações pela SLC. O valor total atribuído à operação agrícola da Terra Santa foi de 550 milhões de reais, mas, para a troca de ações, o valor líquido a ser considerado deverá ser de 65 milhões de reais, já que o restante equivale a dívidas que serão assumidas pela SLC, caso a operação seja concretizada.

Para a relação de troca, a ação da SLC foi avaliada em 25,83 reais, com base no preço médio ponderado nos últimos 60 pregões da B3. Em preparação para a possível combinação de negócios, a Terra Santa pretende realizar uma reorganização societária para separar os ativos e passivos vinculados às propriedades rurais e benfeitorias, que serão assumidos por uma nova empresa de capital aberto listada no segmento Novo Mercado da B3. Os papéis dessa nova empresa serão detidos pelos acionistas da Terra Santa e não serão objetos da transação, informa a SLC.