Kit intubação pode acabar; estatais despencam na B3 e tudo para ler hoje

No radar: Troca no BB, Embraer, Eletrobras e o que mais move o mercado

Índices futuros americanos sobem com alívio no rendimento dos treasuries enquanto bolsas asiáticas e europeias caem

Sob risco de acabar, Governo pede estoque de "kit intubação" da indústria

Em contrapartida, o presidente do Grupo FarmaBrasil, que representa a indústria nacional de medicamentos, Reginaldo Arcuri, afirma que não há falta de produção

Longe da privatização, estatais despencam na bolsa com trocas no comando

Três maiores estatais do país, Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras passam por troca de presidente e perdem valor de mercado com desconfiança de investidores

Brasileiro tinha mais medo da covid-19 há um ano do que agora

Análise exclusiva feita pela startup Behup aponta que, ao longo de um ano, o medo do coronavírus deu lugar à preocupação e tristeza

Bolsonaro assina MP do auxílio emergencial; veja os próximos passos

Serão quatro parcelas mensais, entre 150 reais e 375 reais, pagas a partir de abril a 45,6 milhões de famílias

Embraer reduz perdas no 4º tri, e balanço mostra "virada de página"

Entregas de aeronaves aumentaram nos últimos meses de 2020 e perspectivas são positivas para maior entrada de aviões de pequeno porte na aviação civil

Banco dos condomínios, startup CondoConta recebe aporte de R$ 6,6 milhões

O investimento foi liderado pela Redpoint eventures e teve participação da aceleradora Darwin Startups. Com o capital, a empresa espera chegar a 2.000 condomínios até 2022

Com a Selic e os juros subindo, é hora de comprar um imóvel?

Juros dos empréstimos habitacionais estão no menor patamar da história, mas a alta da taxa básica e a piora da pandemia trazem incertezas para quem deseja comprar um imóvel

Vai comprar imóvel na planta? Calculadora mostra custo do condomínio

Ferramenta da plataforma imobiliária Apto aponta que custo pode variar de R$ 8 a R$ 24 por metro quadrado

Política e mundo

Paes proíbe banho de mar e dificulta acesso ao Rio no fim de semana

Medidas são para tentar conter o avanço da Covid-19 na capital; secretário de Saúde recomenda que todos fiquem em casa

Biden enviará 2,5 milhões de doses da AstraZeneca ao México

Governo Biden pressiona o México a adotar medidas de contenção da imigração na fronteira entre os dois países

A quatro meses das Olimpíadas, Tóquio deve sair do estado de emergência

Queda de casos de covid-19 na cidade nas últimas semanas e a menor pressão sobre hospitais leva primeiro-ministro a propor relaxamento, providencial para a realização do aguardado evento esportivo

G7 se reúne para avaliar pacote de auxílio de US$ 650 bi a países pobres

Pacote pode ser salvação para países pobres que tiveram suas economias devastadas pela covid-19

Covas antecipa feriados e muda rodízio de veículos para conter covid em SP

Com antecipação, semana da sexta-feira santa será um grande feriadão; na contramão de especialistas, prefeito descarta lockdown por não ter efetivo para fiscalização

Bolsonaro: Entramos com ação no STF contra decretos de 3 governadores

O presidente também afirmou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, vai deixar o cargo oficialmente na sexta-feira e destacou que ele fez um trabalho "brilhante"

Fabio Panetta, membro do Comitê Executivo do Banco Central Europeu, fará um pronunciamento nesta sexta-feira (19). Suas falas geralmente fornecem indicações da possível direção da política monetária no futuro.

“Uma boa ideia é muito mais difícil de encontrar do que dinheiro. Por isso, se você acredita na viabilidade da empresa que pretende abrir, seja perseverante” — Luiza Trajano.

