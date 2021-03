Juros futuros disparam com IPCA acima do esperado

A pressão para que o Comitê de Política Monetária (Copom) aumente a taxa de juros Selic na reunião da próxima semana aumentou nesta manhã, após a divulgação do IPCA de fevereiro, que voltou a superar as estimativas do mercado.

Conheça o maior banco de investimentos da América Latina e invista com os melhores assessores

De acordo com o IBGE, o IPCA acelerou em para 0,86% em fevereiro, ante 0,25% registrado no mês anterior. A expectativa era de alta de 0,72%. No acumulado de 12 meses, o IPCA ficou em 5,20%, muito próximo da teto da meta de inflação para este ano, de 5,25%. A inflação acumulada é a maior desde janeiro de 2017.

Com a alta da inflação, investidores aumentaram as apostas sobre a elevação da taxa Selic. Na bolsa, os juros futuros com vencimento em abril chegaram a disparar 6%, com as expectativas de aumento de juros passando de 0,25 pontos base para 50 pontos base.

Os juros futuros com vencimento em janeiro de 2022 também subiram, com parte dos investidores já prevendo uma Selic acima de 4% no fim do ano.