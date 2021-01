Jovens dos EUA aplicam auxílio de US$ 600 em ações e criptomoedas

Os cheques de 600 dólares enviados como auxílio pelo governo dos Estados Unidos são a tábua de salvação financeira para milhões de americanos que se recuperam da devastação econômica provocada pela pandemia de covid-19. Alguns beneficiários, porém, mantiveram sua renda durante a pandemia e estão dando outro destino para esse dinheiro.

Trata-se daqueles americanos que conseguiram manter seu emprego e renda e são capazes de cobrir despesas mensais críticas, como aluguel, contas de serviços públicos e pagamentos de dívidas. Para eles, os cheques de 600 dólares representam uma oportunidade de aumentar suas economias, gastar em bens não essenciais ou comprar ações. No TikTok, onde jovens investidores buscaram conselhos de investimento, circulam vídeos sobre como “transformar seu auxílio em milhares de dólares”.

Albert Lewis III, um estudante de 19 anos da Universidade Estadual de Iowa que cresceu em Chicago, já decidiu para onde o dinheiro irá: para sua conta de investimento na Robinhood. “Os 600 dólares não são necessários neste momento”, disse Lewis. “Estou investindo para transformá-los em algo maior quando efetivamente precisar. Esse cheque não vai se transformar em 10.000 dólares em um ano, mas, se eu investir agora, em 40 anos esses 600 dólares vão valer muito mais.”

Ele diz que a maior parte de suas despesas essenciais já está coberta. A maior parte das mensalidades da faculdade de Lewis é paga por bolsas de estudo e ele mora na casa dos pais, o que significa que não precisa se preocupar com aluguel no momento. Pequenos trabalhos paralelos permitem que ele cubra os custos diários, como os de comida e telefone. Lewis ainda não decidiu onde vai investir seus 600 dólares, mas está considerando “alguma empresa que não vai a lugar nenhum”, como a Apple ou o Facebook.

Os planos de Lewis ilustram como as consequências da crise do coronavírus estão dividindo a economia dos Estados Unidos. Os pedidos de seguro-desemprego atingiram, em média, 1,45 milhão por semana no ano passado, em comparação com cerca de 220.000 em 2019, com dezenas de milhares de pessoas lutando por comida, abrigo e renda. Ao mesmo tempo, a porcentagem da renda disponível que as famílias conseguem armazenar aumentou, os proprietários de casas estão vendo os preços dos imóveis subirem e o mercado de ações está em alta. A taxa de remuneração anual para funcionários em novembro se aproximou dos níveis pré-pandêmicos.

Para mitigar as dificuldades causadas pela pandemia, os parlamentares americanos concordaram com um pacote de ajuda que enviaria 600 dólares para aqueles com uma renda bruta ajustada de menos de 75.000 dólares, ou 150.000 dólares para casais, mais 600 dólares para cada filho dependente. Isso será reduzido em 5 dólares para cada 100 dólares acima do limite de renda, o que significa que aqueles que ganham mais de 87.000 dólares como pessoa física ou 174.000 dólares como casal não recebem nada. A legislação também dá aos desempregados um incentivo federal de 300 dólares por semana por pelo menos dez semanas.

“Muitas pessoas que não precisam ainda receberão os cheques porque a emissão é puramente baseada na renda, não no emprego”, disse R.A. Farrokhnia, professor da Columbia Business School e diretor da Iniciativa Fintech. Com o distanciamento social e lockdowns ainda em vigor, acrescentou Farrokhnia, as pessoas têm limitações sobre onde podem gastar o dinheiro. “Aqueles que realmente tiveram a sorte de ainda ter emprego acabam economizando mais, porque não estão investindo dinheiro na economia, não estão indo a restaurantes e estão no Zoom, então não precisam de muitas roupas ou sapatos novos.”

Os dados do Censo dos Estados Unidos mostram que a maioria das famílias do país usou a rodada anterior de cheques de estímulo — 1.200 dólares por pessoa — em 2020 para cobrir despesas básicas. Cerca de 80% dos entrevistados na pesquisa Household Pulse relataram utilizar os recursos em alimentação e 77,9% em aluguel, hipoteca ou contas. Mais da metade dos entrevistados disse que gastou o dinheiro com suprimentos domésticos e produtos de higiene pessoal e cerca de 20% com roupas. E enquanto 87,6% dos adultos em famílias com renda de 25.000 dólares ou menos planejavam usar seus pagamentos para simplesmente atender às despesas, mais de um terço dos adultos em famílias com renda acima de 75.000 dólares relataram que usariam o dinheiro para pagar dívidas ou aumentar suas economias.

“Sabemos que as pessoas reservam dinheiro para fins específicos, então esse ganho inesperado não é visto como parte do que eles precisam receber todo mês, mas como algo extra a ser investido em algo especial”, disse Neil Fligstein, professor de sociologia da Universidade da Califórnia. “É por isso que muitas pessoas podem tentar economizar ou investir.”

Assim que Hailey Wiggins, uma empresária de 25 anos de Houston, receber o cheque de 600 dólares, ela provavelmente vai ficar com 10% em dinheiro, investir 60% em ações e 30% em criptomoedas. “Tenho investido e tive esse retorno louco por causa da pandemia. Não vejo 600 dólares, vejo muito mais dinheiro”, diz Wiggins, que entrou no mercado de ações em março do ano passado.

(Com a colaboração de Larry Tabb)