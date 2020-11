Jogos de loteria poderão ser pagos com Pix, diz Banco Central

O Banco Central (BC) ampliou nesta quinta-feira, 19, o uso do Pix e passou a incluir as lotéricas na lista de contas habilitadas a receber os pagamentos instantâneos.

Já foi febre, já foi mico, agora a maturidade chegou. Entenda como investir de verdade em bitcoin

A partir de agora, o consumidor que quiser pagar um jogo lotérico poderá usar o Pix como opção de pagamento para jogos da Sena, de loteria esportiva, etc. Segundo o BC, a integração foi uma demanda do próprio mercado.

Período de transição

O BC também aprovou um período de seis meses para que as instituições possam fazer ajustes pontuais em suas plataformas que se conectam ao Pix. Embora o Pix esteja funcionando plenamente, algumas acertos pontuais podem ser necessários com o objetivo de melhorar a experiência do usuário.

“Como esses ajustes são esperados para um sistema da complexidade e magnitude do Pix, determinados apontamentos podem não ser configurados como infrações”

Como consequência, as instituições estarão isentas de eventual aplicação de multa até o dia 15 de maio de 2021, desde que adeque rapidamente sua atuação e tome as medidas necessárias para evitar reincidência. O cometimento reiterado de condutas passíveis de penalidade será punido normalmente, na forma do regulamento do Pix e do manual de penalidades.