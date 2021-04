João Doria confirma presença no Superagro 2021

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou presença no maior fórum de compartilhamento de conhecimento sobre agronegócio do Brasil, o Superagro 2021. Realizado pela EXAME, em parceria com a Hiria, o evento acontecerá no dia 8 de abril e contará também com outros cinco governadores, além de Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Com início às 9h, o evento será gratuito e online, com transmissão pelo YouTube. Doria irá participar do painel “Como o Estado de São Paulo incentivará o agronegócio em 2021 e 2022”. Junto ao governador, o secretario da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Diniz Junqueira, irá debater o tema citando os principais pontos de incentivo ao setor.

Já os governadores Mauro Mendes (Mato Grosso), Carlos Roberto Massa Júnior (Paraná), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Rui Costa (Bahia) estarão presentes no painel posterior ao de Doria, chamado: "Os Estados de Ouro do Agronegócio do Brasil – A visão e os planos dos governadores para incentivar o setor".

Para falar sobre a visão do Governo Federal para as políticas que impactarão o agronegócio brasileiro em 2021 e 2022, Tereza Cristina entrará em cena. O vice-presidente executivo da Pepsico e ex-diretor da OMC, Roberto Azevedo, também participará do fórum online, contando um pouco sobre o agronegócio do futuro. Azevedo irá relacionar a sustentabilidade e a tecnologia, que andam lado a lado no setor.

A importância do Agronegócio para o Brasil

De acordo com dados recentes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio cresceu 24,31% em 2020, em relação a 2019. Dessa forma, o setor aumentou a participação no PIB total do Brasil para 26,6% no ano passado, frente a 20,5% em 2019.

Além de ser uma das bases da economia, o agronegócio representou cerca de 50% das exportações do Brasil no ano passado, conseguindo superar um cenário adverso de pandemia. Por isso, a EXAME busca com o Supeagro lançar um novo olhar sobre o setor, com destaque para as oportunidades, o cooperativismo e as práticas sustentáveis cada vez mais requisitadas por investidores.