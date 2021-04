Iti antecipa pagamento do auxílio emergencial e permite saque do dinheiro

O iti, a conta digital do banco Itaú, anunciou que antecipará o resgate do auxílio emergencial em até um dia útil. Desta maneira, o beneficiário do programa conseguirá ter acesso ao valor antes do prazo previsto, podendo sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos da rede Banco24Horas ou transferir para qualquer banco.

A funcionalidade está disponível por meio da criação de boletos no aplicativo do iti. Além do saque e transferência, no app também é possível pagar boletos, realizar compras online e pagamentos com o cartão da conta iti, recarga de celular, entre outras.

Para antecipar os valores do auxílio emergencial é necessário ser cliente do iti. Quem não tem conta ainda pode criar diretamente no aplicativo e não é necessário a comprovação de renda e endereço.

Veja abaixo o passo a passo para sacar/transferir o auxílio emergencial:

O processo para trazer o dinheiro para o iti e utilizar como quiser é bastante simples:

O cliente deve abrir o iti e tocar em colocar dinheiro ;

colocar dinheiro Digitar o valor que deseja resgatar;

Tocar em criar boleto ;

criar boleto Copiar o código de barras e pagar no app CAIXA Tem.

Após isso, o dinheiro cai na conta iti em um dia útil e ficará disponível para saques, transferências ou qualquer outra funcionalidade do app que o cliente desejar utilizar.

"Em um momento delicado como o que estamos vivendo, sabemos o quão importante é, para uma imensa parcela dos brasileiros, receber os valores dos recursos emergenciais no prazo mais curto possível. Na primeira fase do auxílio emergencial, já pudemos notar o quanto esse tipo de solução é positiva para as pessoas”, afirma João Araújo, diretor do iti Itaú.

Sobre o auxílio emergencial

A Caixa começou o pagamento do auxílio emergencial na última terça-feira, 6. Os primeiros a receber o valor foram os nascidos no mês de janeiro. Pelo calendário da Caixa, este grupo só conseguirá sacar o valor em maio. Antes do prazo, a pessoa consegue movimentar o dinheiro por meio do aplicativo do Caixa Tem.

Na sexta-feira, dia 9 de abril, será a vez dos nascidos em fevereiro receberem a primeira parcela do auxílio. O pagamento foi escalonado pela data de aniversário e terminará no dia 30 de abril. Já o calendário de saque começa dia 4 de maio e encerra no dia 30 de junho.

Pelas novas regras, estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não haverá nova fase de inscrições.