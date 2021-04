Itaú leiloa 24 imóveis com desconto por a partir de R$ 36 mil

O Itaú leiloa 24 imóveis residenciais localizados nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. O leilão será realizado nesta sexta-feira, dia 9 de abril, a partir das 15h, no site oficial da leiloeira.

O evento será conduzido pela Mega Leilões. São 19 casas e 5 apartamentos. O lance mínimo de menor valor, no valor de 36.600 reais, é de uma casa com 32 metros quadradas localizada em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro. O lance mínimo de maior valor, 782.000 reais, é de uma casa, com 428 metros quadrados, localizada em Campinas, interior de São Paulo.

Será concedido desconto de 10% no lance para pagamento à vista e os débitos de IPTU e condomínio referentes a 2021, que serão quitados até a data do leilão. O banco aceita um sinal de 30% como entrada e dilui o restante do pagamento do lance em até 78 parcelas, acrescidas de juros de 12% ao ano (tabela price). Para mais informações, acesse o site.

Leilão de imóveis – Itaú e Mega Leilões

Data: 09/04

Horário: a partir das 15h

Quantidade: 24

