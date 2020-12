IRB tem dia de realização após disparar 12%; Petrobras busca 4ª alta seguida

Depois de renovar recorde intradiário na manhã desta terça-feira, 29, ao atingir os 119.860 pontos, o Ibovespa perdeu força e opera em baixa de 0,22%, quebrando uma sequência de três pregões de ganhos. Entre as principais contribuições negativas em pontos para o índice, estão Vale (VALE3), puxada pela queda do minério de ferro, Bradesco PN (BBDC4) e B3 (B3SA3). Do lado positivo, aparecem Petrobras (PETR4), seguindo a alta do petróleo, JBS (JBSS3) e CSN (CSNA3), que ocupa o posto de maior alta do benchmark da bolsa brasileira no ano, com ganhos de 125,24% até o momento.

Quer saber como aproveitar o melhor da bolsa em 2021? Conte com a assessoria do BTG Pactual Digital e descubra.

Em variação, Cogna (COGN3), que deve fechar no acumulado do ano como uma das maiores quedas (-58,44%) do índice, puxa os ganhos, com alta de 3,70%, seguida por CSN e Braskem (BRKM5), que sobem 2,87% e 1,74%, respectivamente. Na contramão, IRB Brasil (IRBR3), que liderou os ganhos ontem após subir 12%, tem dia de realização e cai 2,59%. Na sequência, aparecem os papéis de shoppings, com Multiplan (MULT3) e Iguatemi (IGTA3), com baixas de 1,17% e 1,14%.

Confira abaixo os principais destaques de ações desta sessão:

Petrobras

As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3; PETR4) buscam sua quarta alta consecutiva e sobem 0,24% e 0,57%, nesta ordem, acompanhando os preços do petróleo no exterior. No mesmo setor, PetroRio (PRIO3) tem valorização de 2,40%.

Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, avançam 1,26%, indo para sua terceira alta nos últimos quatro pregões. O movimento é impulsionado por expectativas de aumento na demanda por combustível depois da aprovação pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de pacote de estímulo ao país e acordo do Brexit.

Além disso, no radar da Petrobras, a companhia informou que apresentou, ontem, requerimento de arbitragem indenizatória estimada em cerca de 800 milhões de reais contra a Odebrecht. De acordo com o comunicado da empresa, o pedido é relativo à violação dos termos do acordo de acionistas da Braskem (BRKM5), que ambas detêm participação. A petroleira diz, no entanto, que a Braskem não é parte da referida arbitragem, que é protegida por confidencialidade. As ações da Braskem sobem 1,87% hoje.

Vale

Depois de subirem mais de 1% na máxima do dia, as ações da Vale (VALE3) viraram para queda e operam em baixa de 0,90%. O movimento acompanha os preços do minério de ferro, que registraram baixa hoje. Os contratos futuros da commodity negociados na Bolsa de Dalian caíram 2,46%, para 1.010 iuanes a tonelada. Os papéis da Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na Vale, também recuam, 0,32%.

IRB Brasil

As ações do IRB Brasil (IRBR3) tem dia de realização após disparerem 12% ontem, na esteira de dados mensais. O ressegurador informou que registrou prejuízo líquido de 23,8 milhões de reais em outubro deste ano, mas excluindo efeitos não recorrentes lucro líquido de 110,3 milhões de reais.

Para o estrategista Gustavo Cruz, da RB Investimentos, os dados mostraram que a situação da empresa no último trimestre do ano já não está tão negativa, comparando com o período anterior. “O mercado ainda espera um resultado negativo nesse final de ano, mas a perspectiva para o médio prazo melhorou com os dados de outubro. Com essa melhora no balanço, quem estava interessado em comprar o ativo fica mais confortável”, comentou.

Apesar do forte movimento ontem, as ações da companhia caminham para encerrar o ano como a maior queda do Ibovespa, com desvalorização acumulada de 77,43% até o momento.

“Novo” Ibovespa

A B3 divulgou nesta terça a nova carteira do Ibovespa que vai passar a vigorar a partir da próxima segunda-feira, 4, que terá na sua composição 81 ações de 78 empresas. Atualmente são 77 ações de 74 companhias. Com isso, serão incluídos os papéis de Copel (CPLE6), Eneva (ENEV3), JHSF (JHSF3) e Unidas (LCAM3), sem nenhuma exclusão.

Nesta sessão, os papéis de Eneva sobem 0,43%, enquanto os de Copel, JHSF e Unidas recuam 1,19%, 0,13%, 1,04%, respectivamente. No acumulado do mês, ambos sobem nesta ordem: 1,27%, 10,28%, 4,09% e 1,80%.

AES Tietê

As units da AES Tietê (TIET11) operam praticamente estáveis na sessão. No radar, o Santander cortou a recomendação da empresa de manutenção para underperform, equivalente a venda, com preço-alvo em 14,97 reais, o que implica um potencial de queda de 9,6% em relação ao último fechamento.

Ontem, os papéis subirem 3% depois que a empresa anunciou a compra de parques eólicos localizados no Rio Grande do Norte e Ceará, por 806 milhões de reais.