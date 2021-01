IRB dispara 11% e aéreas sobem até 7%; Vale e siderúrgicas caem com minério

As ações da IRB Brasil (IRBR3) disparam 10,60% e lideram os ganhos do Ibovespa nesta quinta-feira, 28. No radar da empresa, um grupo de investidores brasileiros se reuniu para tentar alavancar os papéis da resseguradora por meio de uma compra coletiva, inspirados pelo que aconteceu com as ações da varejista de jogos americana GameStop. A ação no Brasil está sendo organizada por meio de grupos em redes sociais chamada de “Short Squeeze IRB”. No grupo do telegram, que usa esse nome, já conta com 6.977 membros.

Conheça o maior banco de investimentos da América Latina e invista com os melhores assessores

Aéreas

Também entre as maiores altas do índice, aparecem as ações das aéreas, com Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) avançando 8,33% e 6,46%, respectivamente. Os papéis da empresa de turismo CVC Brasil (CVCB3) e da fabricante de aeronaves Embraer (EMBR3) também sobem hoje, 6,60% e 2,83%.

O movimento acompanha o bom humor dos papéis das aéreas no exterior depois que a American Airlines reportou balanço do quarto trimestre acima do esperado. Na Bolsa de Nova York, as ações da companhia sobem 26,59% neste momento. A empresa registrou prejuízo de 3,86 dólares por ação no período, menor do que as projeções do mercado que apontavam perdas de 4,11 dólares por ação. A receita líquida também ficou acima das estimativas.

Vale e siderúrgicas

Entre as poucas quedas do dia no índice, as ações da Vale (VALE3) e Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na mineradora, são destaques. Os papéis das companhias, que recuam 0,19% e 4,00%, respectivamente, acompanham o dia negativo para os preços do minério de ferro. As siderúrgicas operam em sentidos mistos: CSN (CSNA3) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) caem 1,90% e 0,28%, enquanto Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5) têm altas de 0,13% e 2,28%.

Os futuros da commodity negociados na bolsa de Dalian, na China, para entrega em maio, fecharam em queda de 4,8%, a 986 iuanes (152,14 dólares) por tonelada.

Randon

Fora do Ibovespa, as ações da Randon (RAPT4) sobem 2,78% após a companhia anunciar a aquisição total da CNCS Indústria Metalúrgica, uma empresa de fundição de Caxias do Sul, por 21,5 milhões de reais. O valor poderá ser ajustado na data de fechamento da operação.

Segundo a empresa, o objetivo da aquisição é ampliar a capacidade de produção em serviços de usinagem, aumento de receita e fortalecimento da empresa em novos mercados de atuação, como o setor agrícola.

Os analistas do BTG Pactual comentam que a aquisição se soma as recentes compras anunciadas pela empresa (como Triel, Ferrari, Fundituba), o que, na visão deles, demonstra um uso de capital disciplinado pela companhia. “O preço de aquisição dessas pequenas empresas tende a ser barato, enquanto que o atual nível de valuation da Randon abre espaço para adição de valor”.

Embora pequena a aquisição recente, os analistas comentam ainda que gostam da crescente exposição da Randon ao negócio de autopeças, que tende a melhorar as margens consolidadas da empresa. Eles mantiveram recomendação de compra para as ações.