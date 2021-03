IR 2021: informe de rendimentos deve ser enviado até esta sexta-feira

As empresas têm até esta sexta-feira, 26, para entregar o informe de rendimentos a seus empregados e profissionais que prestam serviços como autônomos. O documento é essencial para preencher a declaração de Imposto de Renda 2021. O prazo de envio começa em 1º de março e termina em 30 de abril. Veja quem é obrigado a declarar.

O programa gerador do IR já está disponível para ser baixado na página da Receita Federal. Além do programa oficial do IR, os contribuintes podem preencher a declaração por meio de tablets e smartphones, acessando o aplicativo Meu Imposto de Renda para aparelhos Android ou iOs.

O informe de rendimentos da empresa mostra informações como rendimentos tributáveis (salários, por exemplo), contribuições ao INSS e rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte (13º salário).

Se for o caso, serão informados também o valor do IR já retido na fonte, os rendimentos isentos (como a venda das férias), eventuais contribuições para planos de previdência privada e despesas com planos de saúde e odontológico coletivos.

Se você foi demitido ou pediu demissão de uma empresa em 2020, também deve receber o documento. Caso você não receba o informe de rendimentos por qualquer motivo, entre em contato com o departamento de recursos humanos. Outras instituições também devem fornecer o informe de rendimentos, como bancos, corretoras, imobiliárias, INSS e Nota Fiscal Paulista.