IPTU 2021: vale a pena pagar à vista ou parcelar?

Os municípios brasileiros já começaram a enviar o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2021 para os contribuintes. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o contribuinte deve receber a cobrança do imposto até o dia 19 de fevereiro. Vale destacar que o prazo do pagamento começa ainda este mês.

Ao receber o IPTU, o contribuinte pode optar pelo pagamento à vista com descontos que variam entre 3% e 10%, dependendo da cidade, ou pelo parcelamento do valor. Mas afinal, qual é a melhor opção?

Para Reinaldo Domingos, educador financeiro e presidente da Associação Brasileira de Educação Financeira (Abefin), o ideal é o pagamento do imposto à vista devido ao desconto. Entretanto, esta recomendação é voltada para quem tem uma reserva financeira que já foi planejada para os gastos do início do ano ou que tenha um valor que não deixará a pessoa sem dinheiro, caso ocorra um imprevisto.

“O IPTU não é nenhuma surpresa. Todo ano ele chega e o pagamento é obrigatório. Quem guardou o dinheiro e se programou deve usar porque o desconto é melhor do que muita aplicação financeira que existe atualmente, que paga menos de 3% ao ano. Já se a pessoa for pagar e ficar totalmente descapitalizada, não vale a pena”, explica Domingos.

Quem não se programou para o pagamento do IPTU e for parcelar deve considerar o número de parcelas e quanto este valor impactará no seu orçamento. O educador explica que o contribuinte tem que colocar na conta mensal outros gastos, como cartão de crédito, IPVA, plano de saúde, mensalidade escolar, seguro do carro, entre outros.

“Coloque no papel ou em planilhas de orçamento os gastos. Assim, a pessoa consegue todos os seus gastos e diluir o pagamento das parcelas que forem necessárias.”

Por fim, a recomendação é que o contribuinte já comece a pensar no pagamento do imposto de 2022. Quem pagará a vista deve seguir a mesma linha do ano anterior e repor o dinheiro da reserva financeira e quem não tem uma reserva, que comece o quanto antes. “Quem faz a reserva ganha duas vezes. No juro da aplicação financeira e no desconto que é dado. O que torna o pagamento mais atrativo.”