IPO da Cruzeiro do Sul sai abaixo da faixa indicativa e movimenta R$ 1,23 bi

A oferta inicial de ações (IPO) do grupo privado de ensino superior Cruzeiro do Sul saiu a 14 reais por papel, abaixo do esperado, e movimentou 1,23 bilhão de reais, segundo publicado nesta terça-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A faixa estimativa fixada pelos coordenadores, que inclui BTG Pactual, Bradesco BBI, Bank of America, Morgan Stanley e Santander, era de 16,40 a 19,60 por ação.

Do montante total, 1,07 bilhão de reais correspondem à emissão de ações novas, cujos recursos irão para o caixa da companhia, que pretende usá-los para comprar rivais no setor.

Outros 160,65 milhões de reais são da venda de ações detidas por sócios da Cruzeiro do Sul, incluindo fundos geridos pela BRL Trust e pela Magnetis.

A estreia das ações da empresa na Bovespa acontecerá na próxima quinta-feira (11), sob o ticker "CSED3".

Fundada em 1965 e com sede em São Paulo, a Cruzeiro do Sul se apresenta como o quarto maior grupo privado de ensino superior em número de alunos no Brasil. Além da própria Cruzeiro do Sul, a empresa é dona de marcas como Unicid, UDF, Módulo, Universidade Positivo e Braz Cubas.