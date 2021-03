Investir em ações de bancos dos EUA?; Vacinas em pauta na Câmara e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Alta das commodities; estreia da CSN Mineração e o que mais move o mercado

Bolsas recuam, com temores sobre sinais de inflação nos Estados Unidos, após índice de preço ao produtor surpreender estimativas

Investir em ações de bancos dos EUA é um bom negócio? EXAME Gavekal explica

Mudança na dinâmica do sistema bancário do país, com maior atuação do Fed, levanta questões sobre o potencial de desempenho dos bancos americanos

Com 10 milhões de casos de covid-19 no Brasil, Câmara vota novas regras para compras e aprovação de vacinas

Se aprovada, Medida Provisória dispensa processo de licitação na aquisição de imunizantes e libera a participação privada na vacinação, com a contrapartida de doação de doses ao SUS

260.000 vagas de trabalho sem dono: conheça o setor que ganhou força com a pandemia

Na contramão da crise, nunca houve tantas vagas de emprego em TI, um problema para o país. Veja o que empresas e profissionais podem fazer para aliviar a escassez

50 startups: Meu DNA quer usar a genética para melhorar o cuidado com a saúde

A startup começou oferecendo um teste de ancestralidade, mas a grande guinada ocorreu com o teste de covid-19 do tipo RT-Lamp, que é mais barato e dispensa o uso do cotonete nasal do teste RT-PCR tradicional

Minério de ferro salta 7% por perspectivas de demanda da China após feriado

O minério de ferro para entrega em maio na bolsa de commodities de Dalian subia 7,1%, a 1.131,50 iuanes por tonelada (175,22 dólares) no pregão diurno

O resultado da gigante Nestlé e sua estratégia para não ficar para trás

Empresa tem tido bons resultados, devido a movimento global para ampliar margens e acelerar mudanças internas

Descomplica recebe aporte de R$ 450 milhões para investir em faculdade digital

O aporte, liderado pelo Invus Group e pelo SoftBank, é o maior já feito em uma startup de educação na América Latina

Startup de saúde oferece descontos em medicamentos para funcionários

Aplicativo MediPreço oferece medicamentos com desconto para colaboradores de empresas parceiras; recentemente, a startup recebeu aporte de 1,6 milhão de reais

Airbus anuncia prejuízo de US$ 1,32 bilhão em 2020

No momento em que as companhias aéreas enfrentam uma crise sem precedentes, a empresa europeia registrou uma queda de 29% no volume de negócios

Preços de aluguéis desaceleram em janeiro e ficam abaixo da inflação

Índice Fipezap ficou abaixo da inflação medida pelo IPCA e do IGP-M no primeiro mês do ano

Em missão ambiciosa, veículo da Nasa pousa em Marte hoje; saiba mais

Rover norte-americano Perseverance deve pousar em solo marciano às 17:55 no horário de Brasília; evento será transmitido ao vivo

Política e mundo

O deputado Daniel Silveira seguirá preso? Entenda tudo que envolve o caso

O parlamentar foi preso em flagrante na noite desta terça-feira, 16, após publicar vídeo com ataques a ministros da Corte

Plano de vacinação apresentado por Pazuello ignora atrasos e inclui vacina sem registro

calendário federal apontava que o Brasil receberia cerca de 454,9 milhões de doses de vacinas em 2021 e traz detalhamento mês a mês

Eleições 2022: Aliados apelam para Moro retornar ao cenário eleitoral

Em conversas com parlamentares aliados, Moro resiste a dar sinais claros sobre suas pretensões políticas, mas não descarta uma futura candidatura

Facebook desafia Austrália e bloqueia compartilhamento de notícias

Facebook reage a um projeto de lei que pretende forçar a rede social a pagar a imprensa por utilizar seus conteúdos

Enquanto você desligou…

Taurus lança novo revólver, mas quem estiver no Brasil não poderá comprar

Modelo ainda aguarda homologação, que pode levar anos; vendas da Taurus crescem com Bolsonaro

Saúde iD: o novo produto do Fleury para quem não tem plano de saúde

A empresa expandiu sua plataforma de saúde empresarial para pessoas físicas. Por lá, é possível fazer consultas, contratar exames e receber descontos na compra de remédios

Nota fiscal paulista: créditos são liberados; veja como transferir

Os créditos da Nota Fiscal Paulista permanecem à disposição dos participantes por cinco anos a contar da liberação e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período

Para Bill Gates, países ricos devem comer apenas carne sintética

Em seu novo livro, Bill Gates faz sugestões para enfrentar a crise climática, com foco em soluções de tecnologia



Agenda

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. O Fed da Filadélfia divulga seu Índice de Atividade Industrial, sobre a saúde do setor manufatureiro na região, além de publicar seu relatório de empregos, com as condições do mercado de trabalho por lá.

Frase do dia

“O sucesso é um mestre terrível. Convence às pessoas inteligentes a pensar que não vão perder” — Bill Gates.