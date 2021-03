Investir com pouco dinheiro: é possível? Como começar?

Um dos mitos mais difundidos do mundo das finanças é o de que é necessário dispor de valores elevados para começar a investir. Isso não é verdade e cada vez mais existem alternativas interessantes com valores reduzidos de aplicação mínima, o que comprova que é possível investir com pouco dinheiro.

Quem pode investir?

Investir é possível e recomendável para pessoas em diferentes faixas de renda, incluindo aqueles que ganham pouco. Investir tem a ver com saber administrar o seu orçamento, gastando menos do que recebe e sabendo aproveitar cada oportunidade de guardar dinheiro: pode ser uma refeição que deixou de ser feita na rua, uma compra por impulso não concretizada, um dinheiro extra que entrou e você decidiu guardar e por aí vai.

Ao contrário do que muitos pensam, é possível investir com pouco dinheiro. A EXAME desmistifica o tabu de que investimentos é coisa de rico: confira como.

Onde investir?

Tesouro Direto

Um dos produtos mais populares entre os brasileiros que querem investir com pouco dinheiro são os títulos do Tesouro Direto. A alternativa mais em conta é o Tesouro Prefixado 2026, cujo valor mínimo de aplicação era de R$ 36,04 no dia 7 de janeiro. Dos dez títulos atualmente disponíveis na plataforma do Tesouro, nove são acessíveis por valores abaixo de 60 reais.

Fundos de Investimento

Existem fundos de investimento em renda fixa com valores de aplicação a partir de R$ 500 e taxas de administração (taxa anual cobrada em cima do valor aplicado, a título do serviço prestado) mais baixas, em menos de 1% ao ano.

Como multiplicar o dinheiro investido

O valor mínimo exigido serve como uma barreira de entrada de um investimento. Uma vez superado, cede espaço para a importâcia do hábito recorrente de poupança (no sentido de guardar dinheiro) e incrementar o valor investido: pode ser no mesmo título do Tesouro, no mesmo fundo ou em qualquer outra aplicação. Cada aporte mensal adicional vai fazer a diferença lá na frente a seu favor. É a hora de colocar o dinheiro para trabalhar por você, multiplicando-o.