Investir em ações de bancos dos EUA é um bom negócio? EXAME Gavekal explica

Muitas vezes os riscos de mercado são analisados pela curva de juros, que está relacionada diretamente à taxa de juros. A curva de juros, em suma, demonstra o aumento percentual dos rendimentos de uma aplicação em um título, durante um determinado período.

Segundo Tan Kai Xian, analista estatístico da Gavekal Research, a melhora das perspectivas econômicas e a inclinação da curva de juros dos EUA entre novembro e janeiro foram positivas para as ações dos bancos comerciais americanos. Esse é o tema de novo relatório da EXAME Gavekal Research.

Com a perspectiva de um retorno da economia ao normal ainda em 2021, à medida que a vacinação contra o coronavírus é feita em diversos países do mundo, os bancos estão mais dispostos a ampliar o crédito, segundo o especialista.

Segundo uma pesquisa realizada em janeiro por executivos sêniores do setor de empréstimos do Federal Reserve, são poucos os bancos que estão restringindo seus padrões de crédito. Com isso, é bastante provável que haverá uma recuperação dos empréstimos bancários nos próximos trimestres.

Mas há um porém. Nos últimos 12 meses, as ações de bancos dos EUA não conseguiram superar o desempenho na curva de juros. Uma análise mais detalhada da mudança na dinâmica do sistema bancário da economia levanta questões sobre o potencial de desempenho dos bancos americanos no longo prazo.

"Se olharmos para o início da inclinação da curva de juros relacionada à pandemia em fevereiro do ano passado, torna-se aparente que os bancos americanos não apresentaram um desempenho superior", disse Tan Kai Xian.

O Federal Reserve tem desempenhado um papel importante no mercado de crédito dos EUA e, por isso, as ações dos bancos americanos tendem a não demonstrar o que ocorre na economia e no mercado, como era antigamente.

"A principal razão pela qual as ações dos bancos reagiram lentamente a essa inclinação da curva de juros é que elas têm sido cada vez mais excluídas dos mercados de crédito dos EUA pelas compras de ativos do Federal Reserve", afirma o analista.

"Se o Fed continuar a aumentar seu balanço a uma taxa mais rápida do que o crescimento de outras oportunidades de crédito, o que é provável, essa participação continuará crescendo, levando a retornos bancários decepcionantes à medida que a curva se inclina", destacou o especialista da Gavekal Research.

De acordo com o relatório da EXAME Gavekal Research, no longo prazo, as ações de bancos americanos provavelmente apresentarão desempenho inferior ao do mercado em geral. Isso porque o Fed segue planejando manter o ritmo de suas compras de ativos até que suas metas de inflação e emprego estejam visíveis.

Além disso, os investidores esperam que o Fed continue realizando um grande papel no mercado de crédito dos EUA, e, consequentemente, os bancos comerciais, um papel menor. Assim, o balanço dos bancos deverá ter a lucratividade abalada. A Gavekal, em seu relatório, apontou que pode ser interessante aos investidores procurararem outros investimentos para lidar com a curva de juros dos EUA.