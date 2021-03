Investidores avaliam chinesa Ant em mais de US$200 bi após suspensão de IPO

Alguns dos investidores globais do Ant Group avaliaram a fintech chinesa em mais de 200 bilhões de dólares com base em seu desempenho em 2020, disseram à Reuters pessoas com conhecimento do assunto, oferecendo uma estimativa mais ponderada após a suspensão de seu IPO e uma reestruturação forçada.

O número está cerca de um terço acima da avaliação da Ant após sua última arrecadação de fundos em 2018, quando emergiu como a empresa de tecnologia não listada mais valiosa do mundo, mas está muito abaixo dos 315 bilhões de dólares que ela veiculou para o que seria o maior IPO do mundo.

O clima de euforia com a empresa foi desfeito quando o escrutínio regulatório atrapalhou a oferta pública inicial ações de 37 bilhões de dólares dias antes da estreia da Ant em novembro. A reestruturação imposta pelos reguladores para que respondesse como empresa financeira, em vez de tecnologia, também influenciou, uma vez que primeira normalmente carrega 'valuations' mais baixos, disseram fontes e analistas.

Os negócios da Ant no trimestre outubro-dezembro foram pouco afetados pelo escrutínio regulatório, disse um investidor. Ainda assim, o 'valuation' revisado e o cronograma de listagem da afiliada do gigante de e-commerce Alibaba só devem ser conhecidos após a finalização da reestruturação.

As estimativas revisadas dos investidores sobre o valor da Ant, que irão determinar seus retornos, são relatadas aqui pela primeira vez.

O Warburg Pincus avaliou a Ant em cerca de 220 bilhões de dólares no final do ano com base nos lucros de 2020 e análises comparáveis da empresa, disseram duas pessoas. No início do ano passado, a firma de private equity dos EUA vendeu parte de sua participação por 90 milhões de dólares a um valuations de 190 bilhões de dólares, disseram outras fontes.

Outro investidor disse que sua estimativa, com base nos últimos números financeiros do Ant, não era muito diferente da de Warburg.

As pessoas não quiseram ser identificadas devido a restrições de confidencialidade. Warburg e Ant não quiseram comentar.

REESTRUTURAÇÃO

A Ant está mudando sua estrutura corporativa para a de uma holding financeira, após pressão regulatória para sujeitá-la a regras semelhantes às dos bancos.

A gigante da tecnologia financeira com sede em Hangzhou foi considerada uma empresa de tecnologia em 2018, quando levantou 14 bilhões de dólares, na maior arrecadação única de fundos do mundo e que a avaliou em cerca de 150 bilhões de dólares.

Entre os investidores, estavam empresas de private equity Warburg, Carlyle Group, General Atlantic e Silver Lake Partners, além do fundo soberano de Cingapura GIC e os acionistas Boyu Capital e Primavera Capital Group.

Na precificação do seu IPO, o valor da Ant subiu para cerca de 315 bilhões de dólares, ou mais de 31 vezes o lucro líquido previsto para 2021.

Com o impacto desconhecido da reforma nos lucros, um investidor disse que avaliou Ant quase no mesmo montante que a empresa obteve com a rodada de arrecadação de fundos de 2018. Outro disse que marcou seu investimento no Ant a preço de custo, o que significa que não vê nenhum retorno por enquanto.