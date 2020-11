Intelbras faz registro para IPO

A Intelbras submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para realizar uma oferta pública inicial primária e secundária de ações (IPO).

Fundada em 1976, a companhia de Santa Catarina produz e comercializa produtos e soluções em segurança eletrônica, controles de acesso, redes, comunicação, energia e energia solar.

Segundo o prospecto preliminar, a Intelbras pretende utilizar os recursos da oferta para acelerar seu crescimento através de aquisições, além de expandir capacidade de produção de fábricas em Manaus e Minas Gerais, bem como em sua nova unidade em Santa Catarina, focada em produtos de energia.

Nos primeiros nove meses deste ano, a receita operacional líquida da companhia totalizou 1,46 bilhão de reais, representando um aumento de 20,2% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi de 121,2 milhões de reais no período, alta de 2,6% em relação à mesma etapa de 2019.

A unidade de segurança eletrônica da companhia representa cerca de 53% da receita total, com 777 milhões de reais no acumulado do ano. A divisão de comunicação foi responsável por 37% da receita, enquanto a de energia gerou 9,7% do faturamento.

O IPO é coordenado por BTG Pactual, Santander Brasil, Itaú BBI e Citigroup.