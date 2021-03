INSS: Novo golpe usa prova de vida digital; saiba como evitar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou um alerta sobre um novo tipo de golpe em que criminosos ligam para aposentados e pensionistas, orientando para que façam a prova de vida on-line, por causa da pandemia. O órgão pede que os segurados não forneçam informações ao receberem esse tipo de contato. A autarquia tomou conhecimento do golpe por meio de denúncias de segurados

Na ligação fraudulenta, são informados todos os dados pessoais da vítima e é enviada uma mensagem, por WhatsApp, pedindo para que o beneficiário envie uma foto de um documento para finalizar o processo.

Os dados podem ser obtidos pelos fraudadores de diversas formas, como através do cadastro voluntário das vítimas em sites falsos criados com o propósito de roubar informações pessoais. A técnica é conhecida como phishing (pescar, em inglês). Ou, ainda, através do vazamento ilegal de dados de instituições financeiras, empresas e cadastros do governo.

— Hoje existe uma série de vazamentos de dados, então os criminosos já têm basicamente todos os dados da vítima. Tudo que precisam é de um documento digitalizado para completar a solicitação de um cartão de crédito ou para abrir uma conta digital, por exemplo — explica Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky no Brasil.

— O criminoso pode usar essa conta para receber dinheiro de fraudes em nome do segurado ou ainda para emitir boletos que também serão usados em outros golpes.

O INSS recomenda que, em caso de recebimento desse tipo de ligação, o segurado desligue o telefone e não forneçam nenhuma informação.

"Fornecer dados a golpistas é perigoso, uma vez que eles podem usar as informações pessoais para cometer outros atos ilícitos, como empréstimos consignados não autorizados pelo segurado", esclareceu o instituto, ressaltando que não faz contato por telefone para procedimento de prova de vida.

O governo federal anunciou, no fim de fevereiro, que a prova de vida digital já está disponível para 5,3 milhões de beneficiários, mas em razão da pandemia, o procedimento só voltará a ser obrigatório nos bancos em maio.

Aqueles que estiverem aptos a fazer o procedimento por meio de biometria facial — na qual o segurado usa o celular para tirar uma selfie — são informados pelo INSS por meio de SMS, e-mail, pelo portal ou pelo aplicativo Meu INSS. Veja abaixo como reconhecer as mensagens verdadeiras.

Por SMS

"Agora você pode fazer a sua prova de vida pelo celular, no aplicativo meugov.br. Para mais informações, ligue 135 ou acesse o Meu INSS, pelo app ou site do INSS".

Por e-mail

"Chegou a hora de fazer a sua prova de vida!

Todos os aposentados e pensionistas do INSS precisam fazer a prova de vida todos os anos. Com isso, o INSS fica sabendo que você está vivo e continua depositando seu benefício normalmente.

Este ano você poderá fazer a prova de vida pelo seu celular. Assim você fica em casa e se protege do coronavírus. Basta entrar na loja de aplicativos do seu celular e baixar os app Meu INSS e Gov.br.

Caso você tenha ficado com alguma dúvida, ligue 135 ou acesse o Meu INSS (aplicativo ou site gov.br/meuinss) e fale com a Helô".

Veja como evitar ser vítima do golpe

- O INSS não faz contato por telefone para procedimento de prova de vida, nem solicita fornecimento de documentos fora de seus canais oficiais. Por isso, caso receba alguma ligação ou mensagem suspeita, não responda e procure o INSS por meio do site meu.inss.gov.br ou da central telefônica 135.

- Não forneça informações pessoais solicitadas pelo WhatsApp ou ligação.

- A prova de vida on-line do INSS é feita apenas pelo app Gov.br, e não pode ser realizada pelo WhatsApp. Qualquer suposto contato do INSS que peça o envio de fotos de documentos ou do próprio segurado pelo aplicativo de mensagens é golpe.

- Por meio do sistema Registrato, do Banco Central, o cidadão consegue ter acesso a um relatório com toda a sua movimentação bancária, desde abertura de contas, a cartões de crédito, cadastro de chaves Pix, contratação de emprésticos etc. Fábio Assolini, da Kaspersky, recomenda que os segurados do INSS se cadastrem no sistema e adotem o hábito de verificar mensalmente se houve alguma movimentação suspeita.

- Caso percebam uma ação que não reconheçam, a orientação é fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil e notificar a instituição financeira.

Como realizar a prova de vida digital

Confira o passo a passo para fazer o procedimento pelo aplicativo do governo:

1) Acesse o app Gov.br e clique em "Autorizações". Selecione a autorização marcada como pendente e clique em "Autorizar".

2) Confirme que aceita autorizar, clicando em "Realizar Validação".

3) Clique em "Permitir", para que o aplicativo use a câmera do seu celular.

4) Para confirmar sua identidade, preencha o dado solicitado e clique em "Prosseguir".

5) Leia as instruções e clique em "Entendi".

6) Agora, o app fará a leitura do seu rosto. Posicione o celular como se fosse fazer uma selfie e centralize seu rosto no círculo.

7) Quando terminar todos os movimentos corretamente, o procedimento estará concluído.