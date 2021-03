Inflação será um problema em 2021?; Brasil fechado e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (5) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: desemprego americano, produção industrial e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais estendem perdas, após fala de Jerome Powell reacender temores sobre inflação

De arroz a gasolina: por que a inflação virou o problema que faltava ao Brasil em 2021

O risco inflacionário neste momento não chega perto do que um dia foi no Brasil. Mas em todo o mundo, o choque da covid-19 deve seguir mexendo com os preços em 2021

Com covid-19 em alta, Brasil se fecha em quarentena neste fim de semana

Do Nordeste ao Sul do país, governos estaduais e municipais implementam quarentenas e toques de recolher

Kit anti-lockdown: as ações para se proteger do fechamento da economia

As proteções para o cenário de mais restrições estão nos papéis de exportadoras, do setor de transmissão de energia e de serviços essenciais, apontam especialistas

Índice de blue-chips da China recua após Pequim estabelecer meta modesta de crescimento

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,34%, enquanto o índice de Xangai teve baixa de 0,04%

China anuncia meta de crescimento econômico anual acima de 6%

Cerca de 3 mil delegados do Partido Comunista estão reunidos para o encontro anual de duas semanas, o principal evento do calendário político chinês

Tecnologia e meio ambiente em destaque no principal evento político chinês

Assembleia Popular Nacional começa em meio à tentativa do gigante asiático de reduzir as emissões de carbono e resolver a escassez de chips

Ford sai, Renault fica: Números mostram o que esperar do setor automotivo

Anfavea divulga dados de produção e licenciamento de veículos no primeiro bimestre de 2021

Com o lockdown, Azul corta 50 voos diários em março e abril

"Temos dois a três meses difíceis pela frente. Com o lockdown nas diferentes regiões do País, vamos avaliar o mercado para maio", afirmou o presidente da Azul

Maiores fundos de previdência sequer superam o CDI; veja ranking

Altas taxas de administração e estratégias de alocação ajudam a explicar o desempenho aquém do benchmark dos maiores fundos previdenciários do mercado

Como declarar aluguéis no Imposto de Renda 2021

Se você morou de aluguel em 2020 ou recebeu renda de um ou mais aluguéis de pessoas físicas, precisa declarar esses valores

Política e mundo

Sem dar referências, Pazuello diz que Brasil é o 5º país que mais vacina no mundo

9,8 milhões de doses já aplicadas na população. Brasil está muito atrás no ranking que considera a taxa de vacinados em relação ao total da população

Não é só no Brasil? Europa enfrenta aumento de casos de covid-19 em meio a vacinação lenta

O nível de vacinação contra a covid-19 também está baixo na União Europeia, onde apenas 7% da população recebeu uma dose do imunizante

Japão vai prorrogar estado de emergência na região de Tóquio por duas semanas

Os novos casos diários de covid-19 caíram significativamente em Tóquio depois que o governo decretou a emergência pela primeira vez, em janeiro

Enquanto você desligou…

Quer morar no Canadá? Especialista responde as 5 maiores dúvidas

Que profissões têm mais demanda no Canadá? Precisa falar inglês ou francês? O presidente da agência Cebrusa Northgate dá as dicas para morar fora do país

Itaú demite 50 funcionários que solicitaram auxílio emergencial

Em nota, o banco afirma que a ética é um valor fundamental, que deve ser cultivado não apenas nas decisões da instituição, mas também dos seus colaboradores

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste final de semana

"Um Príncipe em Nova York 2", da Amazon Prime Video, e "Raya e o Último Dragão", do Disney+: confira a seleção

Agenda

Nesta sexta-feira (5), serão divulgados os dados da produção industrial brasileira no mês de janeiro. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já nos Estados Unidos, saem os dados do desemprego e o relatório de emprego do mês de fevereiro. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora. O governo norte-americano também divulga o balanço orçamentário, com as despesas e arrecadações do país no mês de fevereiro.

Frase do dia

“Você deve pensar grande e começar pequeno” — Carlos ‘Wizard’ Martins.

