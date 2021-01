Índice de ADRs brasileiros cai 2%, seguindo NY; Petrobras recua 1,7%

Em dia de feriado em São Paulo, que mantém a Bolsa brasileira fechada, o índice que acompanha as 20 ações de empresas brasileiras mais negociadas em Nova York, o Dow Jones Brazil Titans 20 Index (BR20), recuava 2,18% às 13h16 (horário de Brasília) desta segunda-feira, 25, para 17.603 pontos. O desempenho segue os principais índices americanos nesta tarde, que operam no negativo.

No Brasil, o destaque corporativo ficava com os American Depositary Receipts (ADRs) da Eletrobras (ELET3; ELET6), que afundavam após renúncia do CEO da companhia, Wilson Ferreira Junior, conforme fato relevante divulgado ontem pela empresa.

Os ADRs EBR, que corresponde aos papéis ordinários da estatal, caíam 8,97%, enquanto o EBR.B, representativos dos papéis preferenciais, registravam baixa de 12,12%.

No documento com seu pedido de demissão, Ferreira Junior alega razões pessoais para a saída. Segundo coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, o executivo já tem um novo destino, será o novo presidente da BR Distribuidora (BRDT3).

Haverá uma teleconferência com investidores e a participação de Ferreira Junior nesta segunda-feira às 15h.

Na semana passada, as ações da companhia caíram cerca de 11%, liderando as perdas do Ibovespa no período, em meio a dúvidas sobre a permanência do executivo no cargo após declaração do candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, de que a privatização da elétrica não era prioridade. Wilson Ferreira Junior, que assumiu o comando da Eletrobras em 2016, tinha como missão reestruturar a companhia, sanear as finanças e prepará-la para a privatização.

Adicionando ainda mais pressão aos papéis da estatal, no fim de semana, a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, informou que a companhia terá que pagar uma dívida de 1,3 bilhão de reais à Gerdau (GGBR4) após perder uma disputa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, iniciada há 31 anos. A elétrica foi condenada por uma dívida do empréstimo compulsório, que tem que ser devolvido.

Em fato relevante divulgado na sequência da notícia, a companhia informa que prosseguirá na discussão judicial, por meio da interposição dos recursos cabíveis, e que ainda não foi intimada para efetuar o pagamento do valor em discussão. “A companhia adotará providências necessárias a buscar o pleno acolhimento de suas pretensões e a correção, por meio de sua redução, dos valores ora executados”, diz o documento.

Outras estatais recuam

No mesmo sentido, outros ADRs relevantes de estatais brasileiras também registravam queda nesta sessão. No setor elétrico, os ADRs da Cemig (CMIG4) caíam 5,26%.

Já os ativos PBR da Petrobras (PETR3; PETR4), que representam as ações ordinárias, recuavam 1,37%, enquanto os PBR.A, que equivalem aos papéis preferenciais, se desvalorizavam 0,91%. O movimento ocorre na contramão dos preços do petróleo no exterior.

Os contratos do petróleo Brent, usado como referência pela petroleira, subiam 0,36%, para 55,61 o barril, com investidores avaliando os impactos de restrições na oferta após o Iraque prometer cortar produção da commodity em janeiro e fevereiro e a Líbia suspender algumas exportações depois de uma disputa salarial.

Por sua vez, no setor financeiro, os ativos de Banco do Brasil (BBAS3), que vinham de uma forte sequência de perdas na Bolsa, registravam queda mais amena de 0,23%. No mesmo setor, os ADRs de Itaú, Bradesco e Santander apresentavam baixas de 2,51%, 2,76% e 2,02%, respectivamente.

Wall Street no vermelho

Nos Estados Unidos, o S&P 500 e Nasdaq, que abriram em alta, viraram para o terreno negativo, com investidores à espera da divulgação de resultados de importantes empresas por lá nesta semana, incluindo as grandes de tecnologia.

O S&P 500 recuava 0,63%, enquanto o Nasdaq registrava queda de 0,51%. O Dow Jones mostrava baixa de 1,02%.

Nesta semana, 13 empresas do Dow Jones e 111 do S&P 500 reportam seus balanços. Entre elas, Apple, Microsoft, Tesla, McDonald’s, Caterpillar e Boeing.