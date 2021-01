Incêndio no maior fabricante de vacinas; como investir com a Selic em 2% e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Copom abre espaço para alta de juros e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais seguem toada positiva à espera de estímulos, após posse de Biden; mercado local repercute comunicado do Copom e falta de insumos para vacinas

Fornecedor do Brasil, Instituto Serum é atingido por incêndio na Índia

Instituto é o maior fabricante de vacinas do mundo e será o responsável por enviar ao Brasil e a outros países a vacina de AstraZeneca/Oxford

Mais vacinas? Sputnik, da Rússia, pode ter seu uso liberado até sábado

União Química deve ter reunião com a Anvisa nesta quinta; farmacêutica diz que tem condição de produzir cerca de 8 milhões de doses por mês

Veja como investir com a Selic em 2% ano e fazer o dinheiro render

Taxa atual perde para a inflação, o que requer adequações na carteira. Veja também simulações de rendimentos em aplicações de renda fixa mais conservadoras

Nova Locaweb? Três IPOs de empresas de tecnologia para ficar de olho

Mosaico, Intelbras e Bemobi devem abrir capital na B3 no início de B3 e esperam repetir o sucesso da sucesso no mercado de capital aberto

Com alta da Selic no horizonte, é hora de vender títulos prefixados?

Banco Central sinaliza alta de juros, o que reduz atratividade de ativos prefixados. Analistas explicam o que avaliar antes de decidir vender ou não

Brasilprev lança fundos de previdência com taxa de performance

Novidade, voltada para clientes private, é lançada em conjunto com carteiras por perfil e fundo com gestoras renomadas

Produção industrial ganha dinamismo no país, mas retomada plena é dúvida

A Confederação Nacional da Indústria divulga nesta quinta-feira, 21, dados sobre o setor, que vem enfrentando dificuldades para manter o ritmo

Em momentos distintos, IBM e Intel divulgam resultados do 4º trimestre

Enquanto a Intel tenta se reinventar e se recuperar do tombo sofrido no 3º trimestre, enquanto a IBM espera que sua nuvem continue crescendo

Com aporte de R$ 4 mi, startup Vidia tenta ampliar o acesso a cirurgias particulares

A empresa foi acelerada pela Eretz.Bio, do Hospital Albert Einstein, e investida pela gestora Canary. Entenda o que atraiu os investidores para o negócio

Política e mundo

Pesquisadora da Fiocruz atribui falta de vacinas a “incompetência diplomática”

Para a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalcolmo, “as gestões diplomáticas fracassaram”

Ernesto Araújo nega problemas diplomáticos com China e Índia no atraso de vacinas

O ministro das Relações Exteriores participou nesta quarta (20) de reunião informal da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 com foco nos riscos de um longo intervalo até a retomada da vacinação

Manaus vacina até filho de deputado; MP e TCE investigam

Defensoria, MP e TCE cobram o Estado do Amazonas sobre o total de doses da Coronavac distribuídas entre os municípios

No Pará, jovem perde os pais e avó com covid-19 em cidade que sofre sem oxigênio

Após dizer que houve seis óbitos por falta de oxigênio esta semana, a prefeitura de Faro de negou ontem que a causa foi a falta do insumo

Líderes da UE buscam saídas para acelerar vacinação contra covid-19

Líderes do bloco organizam uma reunião virtual nesta quinta-feira, 21, para discutir o problema, que pode prejudicar a recuperação econômica do continente em 2021

Enquanto você desligou…

O veterano das teles responsável pelo novo Uber Chip

Gigante americana lança nesta quinta-feira serviço de telefonia móvel para motoristas e parceiros, comunidade com 1 milhão de pessoas

As 4 dicas da especialista em produtividade do Google para seu home office

A executiva do Google também contou o grande erro que as pessoas cometem ao pensar sobre produtividade

Estudo diz que tomar muito café pode reduzir riscos de câncer de próstata

A pesquisa, revisada por pares, se trata de um efeito observacional, e não de causa e efeito

Com Shark Tank para crianças, Tang e Mondeléz buscam nova geração de empreendedores

No lugar de empreendedores e fundadores de startups, a Tang busca criações de crianças de seis a 13 anos

Agenda

Na Zona do Euro, ocorre a decisão sobre a taxa de juros do bloco europeu, definida pelo Banco Central Europeu (BCE).

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país. Outro índice importante que será conhecido nesta quinta-feira é o de licenças de construção, que mede a força do mercado imobiliário norte-americano no mês de dezembro.

Frase do dia

“Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum” – Jim Rohn.

