Imóveis: veja cidades com metro quadrado mais caro em março

Preços dos imóveis subiram 0,18% em março

Em três meses, a alta acumulada é de 0,80%

Em março, o preço médio de venda de imóveis residenciais foi de 7.561 reais por metro quadrado

O preço dos imóveis residenciais à venda no país teve alta nominal de 0,18% em março, segundo dados do Índice FipeZap. Apesar da alta, o preço desacelerou ante os resultados observados nos últimos 3 meses: dezembro (+0,46%), janeiro (+0,35%) e fevereiro (+0,26%). O índice monitora o preço médio de imóveis anunciados para venda em 16 capitais.

A variação mensal do índice em março é inferior ao comportamento esperado do IPCA/IBGE para o mesmo período (+0,95%), segundo expectativa publicada no último Boletim Focus do Banco Central do Brasil.

Uma vez confirmada essa variação dos preços ao consumidor, calcula-se que o preço médio de venda de imóveis residenciais encerrará março com queda real de 0,76%.

No mês, as maiores variações foram em Maceió (+1,38%), Vitória (+1,11%), Florianópolis (+0,82%), Curitiba (+0,82%) e Goiânia (+0,67%). Em contraste, os maiores recuos foram registrados em Manaus (-0,65%), Fortaleza (-0,44%) e Belo Horizonte (-0,38%).

Trimestre

No final do primeiro trimestre, o preço médio de venda residencial acumula alta de 0,80%, variação inferior à inflação acumulada de 2,07%, segundo comportamento observado e esperado do IPCA (IBGE).

Se confirmado esse resultado, a comparação entre a variação acumulada do Índice FipeZap e da inflação ao consumidor representará um recuo de 1,25% no preço médio de venda dos imóveis residenciais, em termos reais.

Já nos últimos 12 meses, o Índice FipeZap acumula avanço nominal de 3,99%. Na comparação com a inflação acumulada nos últimos 12 meses (+6,12%), segundo o IPCA (IBGE)*, o Índice FipeZap apresenta queda de 2,01%, em termos reais.

Entre as 16 capitais monitoradas pelo Índice FipeZap, as maiores altas foram registradas em Maceió (+11,58%), Curitiba (+10,59%), Manaus (+9,91%), Brasília (+9,39%), Vitória (+9,17%), entre outras. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, as altas acumuladas nos últimos 12 meses são de 4,27% e 2,12%, respectivamente.

Preço médio de imóveis

Em março, o preço médio de venda de imóveis residenciais foi de 7.561 reais por metro quadrado entre as 50 cidades monitoradas. Dentre elas, Rio de Janeiro se manteve como a capital monitorada com o preço do metro quadrado mais elevado (R$ 9.503/m²), seguida por São Paulo (R$ 9.439/m²) e Brasília (R$ 8.167/m²).

Já entre as capitais monitoradas com menor valor médio de venda residencial por metro quadrado, figuraram: Campo Grande (R$ 4.343/m²), Goiânia (R$ 4.573/m²) e João Pessoa (R$ 4.610/m²).