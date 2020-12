Ibovespa zera perdas e caminha para sexta semana seguida de alta

Ibovespa zera perdas nesta sexta-feira, 11, depois de operar a maior parte do dia em baixa em meio ao pessimismo sobre as negociações de estímulos no Estados Unidos e à possibilidade de não haver um acordo pós-Brexit na Europa até o prazo final estipulado para este domingo. Apesar da volatilidade, o índice caminha para sua sexta semana consecutiva de alta – feito que não ocorre desde janeiro de 2019.

Às 16h47, o Ibovespa operava em leve alta de 0,03%, aos 115.160 pontos. Na bolsa, o Ibovespa é pressionado pela queda nos papéis da Petrobras (PETR3 e PETR4), que possuem maior participação na carteira teórica do índice. Em variação, os papéis ordinários e preferenciais da Eletrobras (ELET3; ELET6) puxam as altas com investidores de olho na possível privatização da empresa. Acompanhe os destaques de ações aqui.

No Congresso americano, o pacote de estímulo, que vem sendo discutido há meses, segue sem um acordo entre democratas e republicanos. Embora ambos os partidos sejam favoráveis a novos incentivos econômicos, diferenças sobre como será gasto os cerca de 1 trilhão de dólares impedem uma aprovação.

"O mercado está preocupado com esse impasse sobre os estímulos nos Estados Unidos e os dados de pedidos de seguro desemprego justificam a necessidade de um novo pacote" afirma Gustavo Bertotti, economista da Messem Investimentos.

Atrasos na vacina da farmacêutica Sanofi por imunidade abaixo da esperada também pesam negativamente no sentimento do mercado, ainda que especialistas da agência americana de medicamentos e alimentos (FDA , na sigla em inglês) tenham dado sinal verde ao uso emergencial da vacina da Pfizer. Enquanto isso, segue no radar o aumento de casos e mortes por coronavírus nos Estados Unidos e, principalmente, na Alemanha, onde crescem as pressões para um lockdown.

No mercado internacional, as principais bolsas de valores da Europa recuaram, e o índice pan-europeu STOXX600 fechou em queda de 0,77% — as perdas no acumulado da semana foram de 1%, quebrando uma sequência de cinco semanas de ganhos. O mercado americano também operava no vermelho, com o Nasdaq liderando as perdas, em queda de 0,33%. O Dow Jones perdia 0,27% e o S&P500 recuava 0,20%.

O sentimento de cautela também passa pelo mercado de câmbio, com a busca por proteção elevando o preço do dólar no mundo. O índice Dxy, que mede a variação do dólar contra seus pares sobe nesta sexta pelo quarto dos últimos cinco dias.

Depois da forte queda de ontem, o dólar fechou em leve alta ante o real nesta sexta-feira, replicando movimento visto no exterior em dia de correção negativa em ativos de risco. A moeda americana encerrou o dia negociada em alta de 0,16% a 5,0461 reais. Na véspera, a divisa caiu 2,55%, a 5,0417 reais, menor nível desde o dia 16 de junho.

Na agenda econômica desta sexta-feira, estiveram ainda os dados do IBGE sobre o crescimento do setor de serviços referentes ao mês de outubro. Em seu quinto mês seguida de recuperação, o setor teve crescimento mensal de 1,7%, ficando acima das estimativas de 1% de alta. Na comparação anual, porém, as perdas foram 7,4%.

“O setor é o que tem o maior atraso no ritmo de recuperação pela própria natureza de algumas atividades , que ainda sofrem com as medidas de isolamento. Vale pontuar que os serviços prestados às famílias é um dos mais afetados pela pandemia, estando ainda 47,6% abaixo do nível de fevereiro”, comentam analistas da Exame Research.