Ibovespa volta aos 116 mil pontos com temor sobre especulação no exterior

O Ibovespa opera em forte queda nesta sexta-feira, 29, com incertezas com as recentes especulações envolvendo pessoas físicas no mercado americano e com a possibilidade de haver greve de caminhoneiros no início da próxima semana no Brasil. Ritmo de vacinação contra a covid-19 e eleições para a presidência do Senado e da Câmara também seguem no radar. Às 16h05, o principal índice da bolsa brasileira registra perdas 2,34% e recua para os 116.097 pontos.

No mercado americano, ações da Gamestop e AMC voltam a disparar na Bolsa de Nova York (NYSE, na sigla em inglês), após fortes perdas no último pregão, quando a corretora de varejo Robinhood bloqueou temporariamente operações de compra envolvendo esses ativos.

No ano, a alta da Gamestop chegou a se aproximar de 2.000%, enquanto a da AMC a superar 800%. A forte valorização é motivada por pequenos investidores que buscam fazer com que fundos com posições vendidas tenham que fundos com posições vendidas tenham que fechar a operação, comprando os papéis por preços muito mais altos.

IRB, a Gamestop brasileira?

No Brasil, movimento semelhante é organizado por um grupo no Telegram, que busca alavancar as ações do IRB. Após subirem 17,82% na última sessão, as ações da companhia têm forte queda de 7,04% às 16h05 desta sexta-feira. Desde quando foi criado, na manhã de ontem, o grupo formado para alavancar os papéis da resseguradora cresceu mais de 400%, passando de menos de 7.000 para quase 38.000 pessoas.

A tentativa foi observada por diversos participantes de mercado como manipulação de preços. “Especular faz parte do mercado, tanto que a atuação do day trade, por exemplo, dá liquidez à bolsa. Mas manipulação de preço é uma coisa bem diferente, eu vejo como um movimento ruim para o mercado financeiro”, avalia Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

“Isso é algo novo. Então fica a dúvida sobre qual será o posicionamento das autoridades. Na prática, é bem próximo de uma manipulação de mercado”, comenta Rafael Panonko, analista-chefe da Toro .

Nesta manhã, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) se posicionou sobre o tema, sem citar diretamente o caso IRB. A xerife do mercado mostrou o distintivo e está apontando que essa atuação pode ser considerada crime. Se a manipulação for comprovada, pode resultar em pena de 1 um a 8 anos de prisão e ainda multa de até três vezes o valor do benefício obtido.

A autarquia avisa que o “squeeze” é considerado uma das modalidades de manipulação, se ficar configurado que um ou mais investidores provocaram artificialmente alta no preço de ações – seja em busca de prejuízos para terceiros, seja para lucro próprio.

Na bolsa, as principais ações do Ibovespa são negociadas em queda. Com o maior peso do índice, os papéis da Vale (VALE3) caíam cerca de 2,76% às 16h05, puxando o mercado para baixo. Papéis dos grandes bancos e da Petrobras (PETR3;PETR4) também recuavam entre 2% e 3%.

Bolsas internacionais tem perdas com temor sobre especulações

No exterior, dados decepcionantes da vacina da Johnson & Johnson também pioraram o sentimento dos mercados. A nova vacina tem uma eficácia de 66% com apenas uma dose, mas apresentou uma variação nos locais em que foi testada. Nos Estados Unidos, ela teve 72% de eficácia, 66% na América Latina e 57% na África do Sul – o que pode indicar que o imunizante não funciona tão bem contra as novas variantes.

Ainda assim, a principal preocupação dos mercados continuou em torno da especulação em torno das ações de Gamestop e outros papéis incentivados pelos investidores de varejo. Sob esse clima de cautela, as ações principais bolsas de Wall Street apresentavam firmes quedas.

Às 16h05, Dow Jones recuava 1,73% e S&P500 registrava perdas de 1,72%. A bolsa de tecnologia Nasdaq tinha perdas de 1,87%.

Com o cenário atípico, nem mesmo dados positivos da economia das duas principais economias da Zona do Euro foram suficientes para inverter a direção das bolsas do continente, que precisa urgentemente de mais doses para acelerar seu programa de vacinação. Isso porque as empresas AstraZeneca, a Pfizer e a Moderna estão enfrentando dificuldades para entregar as remessas de vacinas para o bloco.

Na França, o PIB do quarto trimestre teve queda de 1,4% ante perdas esperadas de 4%. Já a Alemanha fechou 2020 com queda de 2,9% do PIB contra expectativa de 3,4% de contração. Ainda assim, o índice pan-europeu STOXX600 encerrou o dia em baixa de 1,87%.

Dólar volta a subir contra o real

Com o cenário negativo nas bolsas, o dólar tem pequena valorização contra a cesta de moedas de países desenvolvidos representada pelo índice DYX, que sobia 0,14% às 16h05.

Contra o real, contudo, a moeda registra perdas em meio à “briga da ptax” de fim de mês, que servirá de referência para contratos em dólar. Enquanto os investidores vendidos em dólar buscam uma depreciação da moeda, os comprados buscam maximizar seus ganhos com sua valorização.

Às 16h05, a divisa americana avançava 0,64% e era negociada a 5,47 reais.