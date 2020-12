Ibovespa opera estável após tocar os 120 mil pontos; no mês, busca 2ª alta seguida

O Ibovespa opera próximo da estabilidade no último pregão do ano, depois de ter superado mais cedo pela primeira vez a marca simbólica dos 120.000 pontos na máxima intradiária. O movimento vai na contramão dos principais índices acionários dos Estados Unidos, que sobem após o Reino Unido aprovar vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela bio-farmacêutica AstraZeneca com a Universidade de Oxford.

Às 14h42, o benchmark da Bolsa brasileira registrava leve queda de 0,05%, em 119.347 pontos, depois de subir por quatro pregões seguidos. Apesar da pausa hoje, o índice segue muito próximo de renovar sua máxima histórica de fechamento em 119.527,63 pontos, conquistada em 23 de janeiro deste ano. No mês, busca sua segunda alta seguida, registrando em dezembro até o momento alta de 9,58%. No ano, caminha para fechar com ganhos acima de 3%. Acompanhe a cobertura abaixo.

Conheça o maior banco de investimentos da América Latina e invista sem medo de balelas.

Com o aval dado pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA) do Reino Unido para a vacina da Oxford/AstraZeneca, o país passa a ser o primeiro país a aprovar esta vacina, que é mais barata e tem distribuição menos complexa que seus pares. “A notícia dá celeridade ao processo de vacinação no mundo. Quanto mais vacinas forem aprovadas, mais rápida é a perspectiva de retorno à normalidade. Isso ajudou a trazer um otimismo para o mercado mais cedo, apesar da segunda onda de Covid-19 ainda estar muito forte”, afirma afirma Victor Aguiar, especialista em ações da EXAME Research.

Nos Estados Unidos, seguem as negociações no Senado americano em relação à votação da proposta que pode servir como impulso adicional à economia: subir de 600 para 2.000 dólares o auxílio a americanos afetados pela crise.

O líder da maioria republicana, Mitch McConnell, sinalizou ser a favor da mudança, desde que venha acompanhada da retirada de proteções a empresas de redes sociais e da investigação aos resultados das eleições em novembro, algo que a minoria democrata deve rejeitar. Ele não deu uma data para que a votação aconteça. Outra notícia que pode mobilizar os investidores é a detecção do primeiro caso da mutação da Covid-19 no país, no estado do Colorado.

Mesmo com o avanço da pandemia, a perspectiva no mercado americano é positiva. Com as notícias de estímulos para economia e avanço da vacinação no mundo, os três principais índices dos EUA operavam em alta nesta quarta-feira. Neste momento, o Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq registram ganhos de 0,56%, 0,36% e 0,36%, respectivamente.

Na Europa as bolsas fecharam em leves perdas, com os investidores atentos à avaliação do acordo pós-Brexit, que será analisado nesta quarta-feira no Reino Unido. O índice pan-europeu, Stoxx 600, recuou 0,34%, enquanto o FTSE 100, de Londres, registrou baixa de 0,71%.

No câmbio, o dólar registra queda de 0,09%, cotado em 5,179, após definição da Ptax de fim de ano e em sessão marcada por baixo volume financeiro. No exterior, a divisa norte-americana dá sinais de fraqueza em meio a um clima global otimista, com os investidores domésticos avaliando a volatilidade e os reajustes de posições à medida que o ano se aproxima do fim.

O dólar caminha para registrar uma alta anual contra o real de aproximadamente 29%.