Ibovespa supera 124 mil pontos e caminha para segundo dia seguido de recorde

O Ibovespa sobe quase 2% nesta sexta-feira, 8, e está prestes a renovar seu recorde nominal pelo segundo dia consecutivo. No pregão da véspera, o índice estabeleceu uma nova máxima, impulsionado pelo otimismo generalizado no exterior — que continua ditando o tom da bolsa brasileira hoje. Às 14h35, o Ibovespa sobe 1,91%, aos 124.723 pontos. Na máxima, o índice atingiu os 124.746 pontos e, no acumulado da semana, registra alta de 4,35%.

O movimento é puxado pelo desempenho dos principais índices internacionais, que seguem em alta na esperança de mais estímulos nos Estados Unidos, após o Partido Democrata garantir maioria nas duas casas legislativas nesta semana.

“A vitória democrata no Senado trouxe uma euforia muito grande para as bolsas devido à possibilidade de novos estímulos. Mais estímulos tendem a beneficiar, principalmente, ações de consumo cíclico e mercados emergentes – e o Brasil entra nessa lista”, afirma Bruno Madruga, sócio da Monte Bravo.

Em meio ao tom positivo, o dólar ensaia sua primeira queda em três pregões contra o real. Frente a outras divisas emergentes, como o peso mexicano e a rúpia indiana, a moeda americana também se desvaloriza. Às 14h35, a divisa americana é negociada a 5,39 reais, em leve queda de 0,165%.

Entre os fatores que impulsionam o mercado interno também está a confirmação de que a vacina da Pfizer é eficaz contra a nova variante do coronavírus, o que aumenta o otimismo sobre o fim da pandemia e ajuda a elevar o preço do petróleo, que sobe quase 2% no mercado internacional.

Os investidores também repercutem o relatório de empregos não-agrícolas (payroll) dos Estados Unidos, que saiu pior do que o esperado. De acordo com o payroll, em dezembro, o país perdeu 140.000 postos de trabalho ante a expectativa de criação de 71.000 empregos. Com isso, o mercado de trabalho americano quebra a sequência de recuperação, iniciada em maio.

Embora tenha decepcionado, parte dos investidores já esperava dados piores para o mês de dezembro, tendo em vista as novas medidas de isolamento para conter a segunda onda de covid-19 e suas variantes. Na quarta-feira, os dados do Instituto ADP, conhecidos como “prévia do payroll” já apontava para uma piora do mercado de trabalho em dezembro, com perdas de 123.000 empregos

No cenário interno, foi divulgada nesta manhã a produção industrial brasileira, que decepcionou. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial brasileira cresceu 2,8% em novembro na comparação anual, enquanto as estimativas eram de 3,5% de crescimento. Em relação ao mês de outubro, a alta foi de 1,2%.

“Escassez de material, nível baixo de estoque e expectativa de demanda resiliente apontam para algum corredor de produção industrial nos próximos meses, ainda que normalizando o ritmo de crescimento”, afirma em nota Arthur Mota, economista da Exame Research.