Ibovespa sobe, mas perde força após bater máxima histórica

O Ibovespa bateu nova máxima histórica nos primeiros minutos de negociação desta segunda-feira, 4, ao tocar os 120.353 pontos. Até então, a maior pontuação atingida pelo índice era de 120.149 pontos, alcançada no meio do pregão de quarta-feira passada, o último de 2020. Após bater a marca, no entanto, o índice voltou para a casa dos 119.000 pontos, mas segue em alta.

Conheça 10 investimentos recomendados para 2021 com o relatório gratuito do BTG Pactual digital

Na bolsa, ações de empresas ligadas a commodities figuram entre as maiores altas da sessão, com destaque para os papéis da Vale (VALE3), que sobem mais de 2% e impulsionam o Ibovespa, com cerca de 10% de participação no índice. A alta é impulsionada pelo preço do minério de ferro, que voltou a apresentar forte alta na China. Siderúrgicas, que também se beneficiam da apreciação do minério, chegam a subir mais de 4%.

O movimento acompanha o exterior, onde outras bolsas também caminham para recordes. Ainda de madrugada, os índices Kospi, da Coreia do Sul, e o Composto de Xangai, da China, fecharam em patamares recordes. Nos Estados Unidos, os principais índices renovaram as máximas históricas no início do pregão, mas entraram em terreno negativo ainda pela manhã, com parte dos investidores realizando lucros. Outro mercado que destoou do cenário majoritariamente positivo foi o japonês, onde o índice Nikkei 225 fechou em queda, tendo no radar a possibilidade de o governo local decretar estado de emergência para conter a segunda onda de coronavírus.

Embora o avanço da covid-19 siga como um ponto de cautela no mercado, as esperanças de que a vacina termine com a maior pandemia em um século aumentam conforme novos planos de vacinação são iniciados.

Nesta segunda, o Reino Unido, que já havia dado início às vacinações com a vacina da Pfizer, se tornou o primeiro país a utilizar a vacina da AstraZeneca/Oxford. Com a maior alta entre as bolsas europeias, o índice londrino FTSE 100 avança cerca de 2%.

Esperanças de que bancos centrais e governos sigam estimulando as principais economias do mundo também contribui para o bom humor, com moedas emergentes e commodities se valorizando. Nesse movimento, até mesmo o ouro, considerado um ativo de segurança em períodos de incerteza, se valoriza mais de 2% nesta segunda.

“Os investidores tomam ouro para proteger o valor do dinheiro. Então, com mais estímulos nos Estados Unidos, seu preço tende a subir”, comenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus. Laatus também conta que outra opção para proteger o valor do dinheiro tem sido as criptomoedas, em especial o bitcoin.

Depois de ter tocado os 34.700 dólares pela primeira vez neste fim de semana, o bitcoin recua nesta segunda. No entanto, a segunda criptomoeda mais negociada do mundo, a ethereum, já acumula 30% de valorização nos quatro primeiros dias do ano, tendo batido a máxima histórica de 1.158,27 dólares nesta segunda.

Enquanto bolsas, commodities e criptomoedas se valorizam, o dólar perde força no mundo inteiro, com destaque para o euro, que sobe 1,3%, tendo no radar as vacinações na União Europeia. A moeda americana também se desvaloriza contra moedas emergentes, chegando a cair mais de 1% frente ao real.

Além das expectativas sobre as vacinas e de mais estímulos econômicos, os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês), que vieram, nesta segunda, acima da linha dos 50 pontos que divide a expansão da contração da atividade contribuem para o tom positivo dos mercados. Na Zona do Euro, o PMI industrial de dezembro ficou em 55,2 pontos, enquanto nos Estados Unidos e no Brasil o mesmo indicador ficou em 57,1 pontos e 61,5 pontos, respectivamente.

“Mesmo com o aumento dos casos de coronavírus, os dados das maiores economias do mundo dão sinais de recuperação. Com os planos de vacinação em andamento, espera-se um retorno mais forte da atividade econômica”, diz Gustavo Bertotti, economista da Messem.