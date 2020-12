Ibovespa supera 114 mil pela 1ª vez desde fevereiro; dólar vai a R$ 5,07

O Ibovespa passa batido pela tendência de realização de lucros em Wall Street nesta segunda-feira, 7, e continua em terreno positivo, embalado pela alta nas ações dos grandes bancos. O índice superou pela primeira vez — desde fevereiro — a marca dos 114.000 pontos, dando continuidade à sequência de altas que já dura quatro pregões. O principal índice acionário da B3 operava, às 14h13, em alta de 0,53%, aos 114.355 pontos.

Os destaques positivos, em pontos, ficam com os gigantes do setor bancário. Banco do Brasil (BBAS3), Santander (SANB11), Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) apresentavam altas de 2% a 3%. Vale (VALE3) também operava em alta, impulsionada pelo minério de ferro, enquanto a Petrobras (PETR3; PETR4) tem dia de realização de lucros, acompanhando os preços do petróleo no mercado internacional. Acompanhe os destaques de ações em detalhes aqui.

Lá fora, os mercados globais operavam em baixa refletindo as preocupações econômicas relacionadas ao aumento das restrições da Covid-19. As autoridades da Califórnia, o estado mais populoso dos Estados Unidos, impuseram nesta segunda-feira grande um lockdown parcial depois do recorde da véspera de mais de 30 mil novos casos de coronavírus registrados na região.

Às 14h13, o índice Dow Jones caía 0,45%, enquanto o S&P 500 perdia 0,11%. O índice de tecnologia Nasdaq, beneficiado pelos temores de novas restrições, avançava 0,40%.

Por outro lado, congressistas americanos chegam cada vez mais próximos de um acordo bipartidário para a aprovação de um novo pacote de estímulos, que poderia injetar 908 bilhões de dólares para a recuperação da economia americana da pandemia. Desde o início do segundo semestre, republicanos e democratas vêm negociando um novo pacote para econômico, mas entraves políticos vinham sendo obstáculos para o plano sair do papel.

Os investidores também seguem atentos às novas ofensivas dos Estados Unidos contra a China. De acordo com a Reuters, o governo americano prepara sanções contra os país asiático por terem desqualificado parlamentares eleitos em Hong Kong. Nesta segunda-feira, Pequim respondeu que se opõe a qualquer tentativa de interferência em assuntos internos. Ainda segundo a Reuters, o Ministério de Relações Exteriores da China disse que pode “adotar contramedidas firmes para resguardar sua soberania e segurança”, caso os EUA insistam em “trilhar o caminho errado”.

Na Europa, os mercados fecharam em baixa na segunda-feira, com temores de um Brexit sem acordo comercial. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda 0,3%, com a maioria dos índices da região terminando o dia em território negativo. O FTSE 100, de Londres, superou seus pares regionais graças a uma libra enfraquecida e encerrou o pregão em leve alta de 0,08%.

Por aqui, o mercado avalia os efeitos do veto do Supremo Tribunal Federal (STF) à possibilidade de o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre se reelegerem à presidência de suas respectivas casas legislativas. Embora a decisão abra as portas para as incertezas que vêm acompanhadas de novos nomes que assumirão a Câmara e o Senado pelos próximos dois anos, a repercussão tem sido positiva.

Para Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti, a decisão foi favorável. “Uma ala do mercado, a qual me incluo, tem visto como positivo, porque o Maia tem sido um entrave para o governo para o andamento de reformas e privatizações. Vai depender de quem assumir. Talvez destravem essa agenda”, comenta.

Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus, também considerou a decisão positiva. “Respeitaram o que devia ser respeitado, que é a Constituição. Isso não tem lado, é bom para o Brasil”, diz. Ele, porém, não considera que o Maia tenha atrapalhando o andamento das pautas econômicas do governo. “Até ajudou. Agora ele vai querer colocar um candidato dele para assumir a presidência da Câmara. E se conseguir, vai ser uma grande derrota para o governo.”

No mercado de câmbio, o dólar volta a se desvalorizar contra o real, com a volta de investidores estrangeiros para o Brasil. “O fluxo de estrangeiros vindo para a nossa bolsa tem feito o dólar se desvalorizar. Esse movimento, que começou em novembro, continua agora no último mês do ano”, diz Ruik. A moeda norte-americana era negociada a 5,07 reais, baixa de 1,03%, às 14h13.