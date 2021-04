Ibovespa sobe 2% com EUA e disparada da Vale; dólar cai para R$ 5,68

Quadro geral do dia:

Ibovespa sobe 1,97% aos 117.518 pontos

Dólar comercial recua 0,62% e fecha em 5,68 reais

EUA: Dow Jones sobe 1,13%, S&P 500 tem alta de 1,44% e Nasdaq avança 1,67%

Rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro americano tem leve queda de 0,01 ponto percentual para 1,71%

O Ibovespa fechou em alta de 2% nesta segunda-feira, 5, puxado pelo bom humor no exterior e a disparada de 6% nos papéis da Vale (VALE3), empresa com maior peso na composição teórica do índice. Com o movimento, a mineradora renovou nesta sessão sua máxima histórica de fechamento, ao encerrar o pregão em 103,39 reais.

O mercado local acompanhou os índices dos Estados Unidos, que refletiram bons dados no mercado de trabalho. O otimismo levou o Dow Jones e S&P 500 a renovarem seus recordes nesta sessão. Na Europa, as negociações foram pausadas pela comemoração na Páscoa, enquanto na China, os mercados não abriram para celebração do feriado de Qingming.

A alta dos índices americanos respondeu aos dados robustos no mercado de trabalho dos EUA divulgados na última sexta-feira, 1. O payroll, folha de pagamentos não-agrícolas oficial, aumentou em 916 mil no mês, acima das projeções de economistas compiladas pela Dow Jones, que esperavam aumento de 675 mil. Esse foi o maior ganho desde agosto do ano passado. Já a taxa de desemprego caiu de 6,2% para 6%, em linha com as estimativas.

Os resultados são reflexo da elevada taxa de vacinação do país combinada a uma série de estímulos monetários e fiscais, que impulsionam a economia. As medidas incluem a promessa do Fed, banco central americano, de não subir a taxa de juros nos próximos dois anos, e também o novo pacote do presidente americano Joe Biden, que anunciou um plano de investimento em infraestrutura ao custo de 2,25 trilhões de dólares na última quarta-feira.

Por aqui, investidores também ficaram atentos ao andamento da discussão sobre o Orçamento de 2021. A equipe econômica do governo e líderes do Congresso chegaram a um consenso sobre a necessidade de mudanças no Orçamento aprovado para este ano, segundo a Reuters. De acordo com a agência de notícias, o acordo aponta para a revisão de premissas de gastos e a uma redução à metade das emendas parlamentares.

As tratativas sobre os ajustes no Orçamento devem durar mais alguns dias e "só com muita sorte" as mudanças necessárias seriam concluídas até o fim da próxima semana, segundo a fonte, que pediu anonimato.

O Orçamento aprovado pelo Congresso tem inconsistências jurídicas que o tornam inviável, ilegal e inexequível, segundo avaliação de economistas e especialistas em contas públicas.

No mercado de câmbio, a notícia sobre o Orçamento contribuiu para a queda do dólar nesta sessão. No exterior, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas de países desenvolvidos, também perdeu força à medida que os investidores buscam mais risco. Isso porque os dados positivos no mercado de trabalho reforçam a percepção de recuperação da economia – cenário favorável para investimentos mais arriscados.

Destaques da bolsa

Com o bom humor do mercado, só 11 das 82 ações do Ibovespa fecharam em queda. Do lado positivo, a Vale (VALE3) avançou 6,16% na esteira do anúncio de um programa de recompra de até 270 milhões de ações. A informação foi divulgada pela empresa em fato relevante na última quinta-feira, após o fechamento de mercado.

O programa de recompra deve ser interpretado como um sinal claro para o mercado de que as ações da Vale estão grosseiramente desvalorizadas, segundo os analistas do banco BTG Pactual digital (do mesmo grupo controlador da EXAME).

"Aos níveis de preço atuais, acreditamos que não há melhor alternativa de investimento para a empresa do que comprar suas próprias ações", comentam em relatório.

Os papéis da mineradora também se beneficiaram da alta do preço do minério de ferro, que avançou nesta segunda-feira e influenciou ainda os papéis do setor de siderurgia, como os da CSN (CSNA3), que subiram quase 3%. A Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na Vale, avança 5,61%.

Em variação, as ações de Yduqs (YDUQ3) e Cia Hering (HGTX3) foram os maiores destaques do índice, com ganhos de 8,67% e 6,99%, respectivamente, em meio a perspectivas mais favoráveis sobre vacinação no país.

"Apesar dos números preocupantes de casos de Covid-19 no curto prazo, poderá ocorrer um arrefecimento do avanço da pandemia e melhora no processo de vacinação ao longo das próximas semanas ou meses. Com isso, as chances de as aulas presenciais voltarem em breve vão aumentando", aponta Bruna Sene, analista de investimentos da Nova Futura Investimentos.

No front da vacinação, o Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, totalizando 37,2 milhões de vacinas repassadas ao Programa Nacional de Imunização (PNI), e reiterou a meta de entregar 100 milhões até o final de agosto.

Na ponta negativa do índice, as maiores perdas ficaram com Cemig (CMIG4), Marfrig (MRFG3) e Qualicorp (QUAL3), que recuaram entre 1,3% e 2,0%.