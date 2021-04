Ibovespa sobe e dólar cai 1,5% com mercado de olho em Orçamento e vacinas

Quadro geral do dia às 15h41:

Ibovespa avança 0,27%, em 117.836 pontos

Dólar comercial cai 1,53% e é negociado em 5,59 reais

EUA: Dow Jones recua 0,18%, S&P 500 tem leve variação de 0,07% e Nasdaq registra leve variação positiva de 0,01%

recua registra leve variação positiva de Índice pan-europeu STOXX600 fecha em alta de 0,70%

Rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro americano registra queda de 0,057% para 1,663%

O Ibovespa sobe nesta terça-feira, 6, com investidores atentos ainda aos avanços em relação ao Orçamento de 2021 e ao cronograma de vacinação no Brasil. Nos exterior, os principais índices americanos S&P 500 e Dow Jones operam entre poucas perdas e ganhos após terem renovado máxima histórica ontem.

Quer saber como investir nas ações mais promissoras da bolsa? Conheça os relatórios da EXAME Invest Pro

Por aqui, o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), disse que um acordo em torno do Orçamento deve sair até sexta-feira, de acordo com o jornal O Globo.

O texto aprovado pelo Congresso tem inconsistências que poderiam levar o presidente Jair Bolsonaro a cometer crime de responsabilidade fiscal caso sancionasse o Orçamento tal como está.

Além disso, há risco para o próprio funcionamento do governo. “A preocupação gira em torno de um possível risco de paralisação da máquina pública se a proposta permanecer da forma atual, com isso o Orçamento passa por novas negociações”, destaca Thayná Vieira, economista da Toro Investimentos.

Os investidores também monitoram o ritmo de vacinação. O presidente Jair Bolsonaro ligou para o presidente da Rússia, Vladmir Putin, para discutir a vacina Spunik V, segundo informou nesta tarde a Secretaria de Comunicação Social do governo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse que enviará técnicos ao país para avaliar fábrica e insumos utilizados na produção da vacina.

Ontem, o Brasil ultrapassou a marca de 13 milhões de casos de Covid-19. São 332.752 óbitos e 13.013.601 casos confirmados da doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também abordou o assunto e disse, nesta terça-feira, que a segunda onda da pandemia deve afetar negativamente a atividade econômica em março, abril e maio.

Ainda assim, Campos Neto reiterou que a perspectiva para o segundo semestre é favorável, com a expectativa de reabertura da economia. Em evento virtual do banco Itaú, ele destacou que o país "finalmente" atingiu a marca de mais de 1 milhão de vacinados por dia, com perspectivas de aceleração do processo de imunização daqui em diante.

No exterior, os três principais índices americanos -- Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq -- oscilam entre poucas perdas e ganhos no pregão desta terça-feira após renovarem suas máximas na sessão da véspera. O mercado americano respondeu a dados do mercado de trabalho dos EUA divulgados na última semana, que apresentaram a maior criação mensal de empregos desde agosto do ano passado.

O otimismo também atingiu as bolsas da Europa, que fecharam em alta repercutindo os dados positivos de EUA e China na volta após o feriado de Páscoa, que deixou os mercados da região fechados na segunda-feira.

No câmbio, o dólar cai frente ao real pela segunda sessão seguida, replicando movimento observado em relação a outras moedas emergentes.

Destaques de ações

Entre as maiores altas do Ibovespa, destaque para CSN (CSNA3), que avança mais de 3% seguindo a valorização do minério de ferro. A commodity sobe 1,44% no porto de Qingdao, para 170,90 dólares a tonelada.

Já a Vale (VALE3), ação com maior peso no índice, opera próximo do zero a zero após disparar 6% e renovar máxima histórica. O movimento ocorreu em meio à alta da commodity e anúncio de um programa de recompra de ações.

Outra ação que se destaca entre as maiores altas do índice em variação é a PetroRio (PRIO3), que acompanha a valorização do petróleo e avança em torno de 3%.

O preço do petróleo WTI e Brent sobem aproximadamente 3% nesta terça-feira, se recuperando das quedas superiores a 4% ontem com o aumento da produção da commodity por parte países da Opep+ e com a ameaça de uma nova e severa onda da Covid-19.

Na Petrobras (PETR3; PETR4), o efeito da recuperação do petróleo é marginal e as ações ficam próximas à neutralidade.

Ainda na ponta positiva do índice, as ações do BTG Pactual (BPAC11), do mesmo grupo controlador da EXAME, avançam cerca de 1% após o anúncio de um acordo com a Caixa para comprar as ações ordinárias do Banco Pan (BPAN4) detidas pela estatal, por um valor de 3,69 bilhões de reais. As ações do Pan, fora do Ibovespa, disparam 15%.

Já na lanterna do índice figuram os papéis do Bradesco (BBDC3; BBDC4), que caem em bloco com outros grandes bancos hoje (Itaú, Bradesco e Santander recuam mais de 1%), seguidos por Carrefour Brasil (CRFB3), que realiza após forte disparada desde o fim de março depois do anúncio da compra do BIG (do dia 23 de março até ontem, os papéis da companhia acumularam ganhos de quase 23%), e BR Distribuidora (BRDT3).