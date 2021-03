Ibovespa sobe 1,35% com aprovação da PEC Emergencial no Senado; Wall Street cai até 2%

Quadro geral do pregão

Ibovespa avançou 1,35%, aos 112.690 pontos após aprovação da PEC Emergencial no Senado

EUA: após discurso de Powell, Dow Jones caiu 1,11%, S&P500 recuou 1,34% e Nasdaq teve queda de 2,11%

Dólar recua 0,11% contra o real e encerra o dia negociado a 5,658 reais



O Ibovespa subiu mais de 1% nesta quinta-feira, 4, após a PEC Emergencial ser aprovada em segundo turno no Senado, prevendo gatilhos para contenção dos gastos públicos. Na máxima do dia, o índice chegou a subir 2,92% e atingir os 114.433 pontos, mas reduziu ganhos após discurso mais cauteloso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) derrubar as bolsas americanas.

Aguardada desde 2019, a PEC também previu pagamentos de 44 bilhões de reais para auxílios sociais sem que o valor seja incluído no teto de gastos. A medida, porém, mas manteve o Bolsa Família dentro teto -- fator que vinha causando preocupação no mercado nos últimos dias. Com a aprovação no Senado, a proposta foi enviada à Câmara.

A reação ao fato de o Bolsa Família ter se mantido dentro do teto de gastos tem sido positiva desde o fim da tarde de ontem, quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, havia adiantado que essa seria a decisão do Congresso.

O otimismo no mercado doméstico, no entanto, poderia ter sido maior se não fossem as fortes quedas das bolsas americanas após o pronunciamento do presidente do Fed, Jerome Powell. Em evento organizado pelo The Wall Street Journal, Powell voltou a comentar as impressões do Fed sobre a recente alta dos rendimentos dos títulos americanos e sobre a perspectiva de inflação crescente nos Estados Unidos.

O presidente admitiu que a reabertura econômica pode "criar alguma pressão de alta sobre os preços", mas disse que o Fed usará ferramentas para conter a inflação apenas “se as condições mudarem materialmente”. Powell reconheceu que o rápido aumento nos rendimentos do tesouro americano na última semana chamou sua atenção, mas disse que o Fed precisaria ver um aumento mais amplo antes de considerar qualquer mudança de posicionamento.

A fala não foi suficiente para acalmar o mercado e os rendimentos do Tesouro voltaram a subir para 1,53% após o discurso. Na última semana, a taxa de referência para o título de 10 anos disparou para 1,6%, derrubando as bolsas dos EUA.

Hoje, o índice de tecnologia Nasdaq voltou a apresentar forte queda, caindo mais de 2%. Bruno Lima, analista-chefe de renda variável da Exame Invest Pro, explica que o impacto é maior no setor devido às metodologias de avaliação.

“O rendimento dos títulos é a taxa de desconto utilizada para realizar a projeção do fluxo de caixa da maioria das empresas no exterior. Como o valor presente dessas do setor de tecnologia considera a geração de caixa no muito longo prazo, o efeito no preço é maior”, afirma.

A fala de Powell também impactou no câmbio, ofuscando o alívio com os temores fiscais. O dólar que chegou a operar abaixo dos 5,55 reais na mínima da sessão, encerrou o dia negociado a 5,65 reais.

Também nos Estados Unidos, foram divulgados os dados de pedidos semanais de seguro desemprego, que ficou em 745.000 - quase em linha com esperado. Na véspera, os dados de variação de empregos privados do Instituto ADP frustraram as expectativas, provocando quedas nas bolsas americanas. Amanhã será divulgado o relatório oficial de empregos não-agrícolas do país, considerado o principal indicador no mercado.

Destaques da bolsa

Na bolsa, as ações dos grandes bancos foram principais responsáveis pela alta do Ibovespa, com o Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) encerrando o dia em altas de 3,14%, 3,87% e 3,62%, respectivamente.

Os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4) também ajudaram a dar o tom positivo da bolsa, com altas de 4,29% e 4,86%, respectivamente, refletindo a escalada do petróleo. Isso porque, ao contrário do que esperava o mercado, a Opep+ decidiu manter os cortes de produção do petróleo até abril, fazendo os preços da commodity dispararem.

O petróleo Brent fechou em alta de 2,67 dólares, ou 4,2%, a 66,74 dólares por barril, depois de alcançar a marca de 67,75 dólares, mais alto nível desde janeiro de 2020. Já os contratos futuros do petróleo dos Estados Unidos (WTI) avançaram 2,25 dólares, ou 4,2%, para 63,83 dólares o barril, também tendo registrado uma máxima desde janeiro de 2020, a 64,86 dólares.

Maiores altas

Cosan (CSAN3) +8,68% Hering (HGTX3) +8,62% Rumo (RAIL3) + 7,36% Petrobras Distribuidora (BRDT3) +6,79% Ultrapar (UGPA3) +6,20%

Maiores baixas

Gol (GOLL4) -5,02% Weg (WEGE3) -4,90% Hapvida (HAPV3) -3,72% Usiminas (USIM5) -2,94% BTG Pactual (BPAC11) -3,41%

As ações da aérea Gol lideraram as quedas do índice, enquanto os papéis da concorrente Azul (AZUL4) encerraram o dia em leve queda de 0,16%. Ambas as ações repercutiram o endurecimento das medidas de isolamento, no entanto, os papéis da Azul também refletiam os bons resultados do quarto trimestre apresentados esta manhã.

No período, a empresa lucro líquido de 543 milhões de reais ante expectativa de prejuízo de 428 milhões de reais.