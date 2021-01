Ibovespa se recupera após maior queda em 3 semanas; dólar cai para R$ 5,33

O Ibovespa sobe nesta terça-feira, 12, após cair quase 1,5% na véspera. Nesta sessão, as ações de Embraer (EMBR3), Rumo (RAIL3) e Cyrela (CYRE3) lideram as altas e ajudam a impulsionar o índice. Às 16h25, o Ibovespa avança 0,54% para 123.925 pontos.

Entre os principais destaques negativos do Ibovespa estão NotreDame Intermédica (GNDI3) e Hapvida (HAPV3), cujas ações têm um dia de realização de lucros depois de subirem 40% e 28%, respectivamente, nos dois pregões anteriores com o anúncio de negociação de uma fusão entre as duas companhias. Já a Oi (OIBR3; OIBR4) dispara com uma notícia da Bloomberg sobre um candidato forte no leilão pela sua unidade de fibra ótica, marcado para o próximo dia 22. Veja os principais destaques de ações em detalhes aqui.

Inflação em alta

No cenário interno, investidores repercutem a divulgação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), principal indicador de inflação do país. O resultado mostrou uma alta de 1,35% para dezembro, superando as estimativas de 1,21%. Em 2020, o IPCA subiu 4,52%, quase 0,5 ponto percentual acima do centro da meta de inflação.

Com a inflação acima da esperada, investidores aumentam suas apostas sobre uma elevação da taxa básica de juros neste ano. Na bolsa, o juro futuro com vencimento em janeiro de 2022 sobe para 2,48%, enquanto o contrato com vencimento em janeiro de 2023 já precifica Selic a 5% ao ano.

“Acreditamos que, entre junho e agosto, o Banco Central deverá reagir com o juro, mas olhando muito mais a dinâmica de 2022 do que pressão de curto prazo. Temos 3,4% [como projeção de inflação] para o ano, mas com forte viés de reajustes para cima”, afirma em nota Arthur Mota, economista da EXAME Research.

Na manhã desta terça também foi divulgado o IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), que dá maior peso (60%) aos componentes do atacado. Referente à primeira prévia de janeiro, o indicador calculado pela FGV também saiu acima das estimativas, em 1,89%. A expectativa do mercado era de 1,01%.

“Estes dados [do IPCA] somados aos do IGP-M dão o tom de que o Banco Central deve iniciar a alta da Selic em breve. Acreditamos que a taxa deve fechar o ano em pelo menos 4%”, diz em nota André Perfeito, economista-chefe da Necton Investimentos.

Dólar volta a cair

Com o maior apetite por risco presente na sessão, o dólar é negociado em forte queda contra o real, depois de subir em cinco dos últimos seis pregões. Às 16h25, a moeda americana é negociada a 5,33 reais, desvalorização de 3,02%. O dólar também recua perante outras moedas emergentes, como o peso mexicano e o rublo russo.

A piora relativa do real é associada também ao nível de juros, com a Selic na mínima histórica de 2% deixando a moeda pouco atrativa para operações de arbitragem com as taxas — o chamado carry trade.

Uma das discussões no mercado doméstico é se o Banco Central poderia ser forçado a antecipar a normalização da política monetária, cujo início está previsto atualmente para agosto, num contexto em que a inflação surpreende para cima.

Em live nesta terça, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, disse ser natural imaginar que o “estímulo extraordinário” que o Banco Central está concedendo à economia via política monetária será retirado de cena em algum momento. O diretor afirmou ainda que o patamar atual do dólar é reflexo da incerteza fiscal e da mudança nas regras de hedge anunciada durante a pandemia.

Cautela no exterior

No exterior, o clima é de cautela uma vez que o contínuo avanço do coronavírus segue como uma das principais preocupações do mercado. O índice pan-europeu STOXX600 fechou o dia em leve alta de 0,05% enquanto as principais bolsas do continente ficaram no terreno negativo — destaque para o índice FTSE, de Londres, que caiu 0,65%.

Nos Estados Unidos, os três principais índices registravam uma sessão mista às 16h25. O Dow Jones recuava 0,22%, enquanto o S&P 500 avançava 0,16%. O índice de tecnologia da Nasdaq operava em alta de 0,35%.