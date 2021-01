Ibovespa recupera 123 mil pontos à espera de estímulos americanos

Em linha com o mercado internacional, o Ibovespa sobe nesta quinta-feira, 14, em meio à expectativa de que o presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden anuncie um novo pacote econômico ainda hoje. Às 14h20, o principal índice da bolsa brasileira avançava 1,16% para 123.345 pontos.

Na última semana, Biden afirmou que o país ainda precisa de estímulos e falou em “trilhões de dólares“, sem mencionar exatamente a quantidade. Segundo notícia da CNN americana com base em duas fontes a par do assunto, o valor seria de 2 trilhões de dólares. O montante deve ser distribuído diretamente a famílias e a fundos locais e estaduais.

A expectativa por estímulos nos Estados Unidos favorece os mercados emergentes e as blue chips, principais ações da bolsa brasileira, que funcionam como porta de entrada para o estrangeiro.

O setor bancário é o destaque do pregão de hoje em pontos, com Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) avançando quase 3%. A Vale (VALE3) registra alta de quase 1%, em parte repercutindo dados de importação da China, que avançou 6,5% contra os 5% esperados. As ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) também sobem, apesar da desvalorização do petróleo. Confira os demais destaques em detalhes aqui.

O otimismo com os possíveis estímulos nos EUA levou dois dos principais índices de ações do país a renovarem suas máximas intradiárias. Às 14h20, o Dow Jones subia 0,38% e o Nasdaq avançava 0,39%. O S&P500 também operava em alta, e tem ganhos de 0,16%. Na Europa, a maior parte dos mercados encerrou o dia no azul, e o índice pan-europeu STOXX600 registrou um avanço de 0,72% renovando as máximas de fevereiro de 2020.

O movimento também impacta o dólar, que perde força contra as principais moedas emergentes. O real se valoriza pelo terceiro pregão consecutivo, após fortes perdas nos primeiros pregões do ano. Às 14h20, a divisa americana se desvalorizava 1,638% e era negociada a 5,223 reais.

Investidores também repercutem os pedidos de seguro desemprego, que dispararam nos Estados Unidos, ficando em 965.000. A estimativa era de que o número de pedidos ficassem em 795.000, levemente acima dos 787.000 da última divulgação. A alta do número de casos ocorre em meio ao endurecimento das medidas de isolamento para conter o avanço do coronavírus no país. Embora ruins, os dados reforçam a percepção de necessidade de mais estímulos.

Na Alemanha, o PIB de 2020 fechou com queda de 5% ante expectativa de retração de 5,2%. As estimativas para 2021 é de crescimento de 3,5%,, o que deve adiar para 2022 a volta aos níveis pré-pandemia.

No radar do mercado ainda segue o andamento do processo de impeachment de Donald Trump, aprovado na véspera pela Câmara americana. A conclusão do processo ainda depende do apoio de dois terços do Senado. No entanto, o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, sinalizou que não deve dar andamento ao processo até a posse de Biden, em 20 de janeiro – o que esfria os temores sobre protestos de apoiadores de Trump, como os da última semana.

As atenções também se voltam para o discurso nesta tarde do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que pode dar mais pistas sobre até quando vão os estímulos por meio de recompra de títulos no mercado. Também são esperados comentários sobre os efeitos da pandemia na maior economia do mundo.