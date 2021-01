Ibovespa recua e caminha para maior sequência negativa em 3 meses

O Ibovespa abriu em queda nesta sexta-feira, 22, em linha com o cenário internacional e com os temores fiscais no radar. Sem conseguir acompanhar o exterior positivo nos últimos três dias, o índice caminha para seu quarto pregão consecutivo de queda – o que não ocorria desde outubro.

No mercado internacional, os índices futuros americanos recuam, após o S&P 500 e o Nasdaq baterem recordes na última sessão. Além de alguma realização de lucros, o avanço da pandemia e novas medidas de isolamento tem pesado negativamente. Além da Europa e Estados Unidos, a Ásia tem endurecido as restrições para conter o vírus. Nesta sexta, informações de que uma região de Hong Kong entraria em seu primeiro lockdown levou o Hang Seng a sua maior queda desde novembro.

No Brasil, as incertezas sobre o plano de vacinação tem aumentado o pessimismo de investidores, que já começam a ponderar os efeitos de uma extensão do auxílio emergencial para 2021. Na véspera, candidatos a presidência do Senado e da Câmara citaram a possibilidade de a ajuda social ser reestabelecida. Na disputa pela presidência do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive, chegou a sinalizar que o teto de gastos não está entre suas maiores prioridades.

Em São Paulo, o governo do estado deve elevar ao máximo o nível de isolamento da capital e região metropolitana nos fim de semana, segundo o jornal Estado de S. Paulo. O anúncio oficial está marcado para o início desta tarde. Caso a medida seja confirmada, shoppings, bares e restaurantes não poderão abrir.

Com quarentenas mais rígidas, ações de empresas mais atingidas pela pandemia, como de shopping centers e viagens, figuram entre as maiores quedas do Ibovespa. Com maior peso no índice, os papéis da Petrobras (PETR3 e PETR4) caem mais de 2%, com a desvalorização do petróleo. Ações da PetroRio (PRIO3) segue o mesmo ritmo. Por outro lado, ações de ligadas ao varejo digital lideram as altas do índice.

Além da bolsa, o pessimismo com o ambiente interno também recai sobre o câmbio, com o real a caminho de sua quinta desvalorização em seis pregões. Com a maior aversão ao risco no mercado internacional, o dólar também sobre contra outras moedas emergentes, como o peso mexicano, rublo russo e a lira turca – mas é o real que figura entre as maiores desvalorizações.