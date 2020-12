Ibovespa perde força após zerar quedas do ano e descola do exterior

Vindo de seis altas semanais consecutivas, o Ibovespa chegou a zerar as perdas do ano nesta segunda-feira, 14, mas perdeu parte do ímpeto positivo ainda no fim desta manhã, e chegou a virar para queda. Nesta tarde, o índice oscilava próximo da estabilidade, enquanto as bolsas internacionais subiam. Às 15h37, o Ibovespa operava em alta de 0,24%, aos 115.400 pontos. Acompanhe a cobertura.

Na máxima intradia, o índice atingiu 115.740 pontos, superando o último pregão de 2019 quando fechou aos 115.645 pontos. O movimento de alta era impulsionado pelo otimismo nos mercados internacionais com a vacinação contra a Covid-19, que começou hoje nos Estados Unidos.

Por aqui, ruídos políticos pesaram para que o índice flertasse com o campo negativo. Informações do Broadcast apontam uma discussão no Congresso para prorrogar o auxílio emergencial até o fim de março de 2021.

Esta segunda-feira também está sendo marcada por um movimento de realização de lucros na bolsa nesta segunda-feira segundo Rafael Panonko, analista-chefe da Toro Investimentos. “Existe uma questão comportamental nessa região de preço. Muitos investidores acreditam que é melhor terminar o ano no ‘zero a zero’ do que sair com perdas, o que leva a uma certa realização de lucros. Para superar essa região de resistência, é preciso um ímpeto mais comprador do mercado”, diz.

Na bolsa, essa realização de lucros é sentida, principalmente, pelas ações da Vale, que recuam mais de 1% na esteira da queda do minério de ferro e após acumular mais de 60% de valorização no ano. Com peso de 10% no Ibovespa, a mineradora exerce forte pressão negativa sobre o índice.

O resultado, no entanto, não apaga as recentes conquistas do Ibovespa. Somente desde o início de novembro, o índice acumula alta de 23%, sendo de 87% desde a menor pontuação intradia de março. A forte valorização se deu, principalmente, devido a notícias de vacinas, que elevaram o apetite por risco de investidores globais e aumentaram as apostas em mercados emergentes. E nesse processo, a bolsa brasileira – que, em dólar, estava entre as mais depreciadas do mundo – foi uma das que mais se beneficiaram, chegando a registrar entrada de 33 bilhões de reais de capital estrangeiro em um único mês.

“O Ibovespa teve uma abertura expressiva, com o noticiário auxiliando o mercado doméstico e internacional. Não vejo um fator novo para essa virada para queda. É mais um movimento de correção técnica, [após fortes altas]”. Tem um fluxo estrangeiro muito forte vindo para o Brasil e a tendência é de continuação”, comenta Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Exterior

Nesta segunda, os principais índices de ações seguem em alta, na esperança de novos estímulos americanos. O início da vacinação nos Estados Unidos e o fato de as negociações para um acordo pós-Brexit seguirem vivas também contribuem para o tom positivo dos mercados.

Nos Estados Unidos, a vacinação em massa começa nesta segunda, após a vacina da Pfizer ser autorizada pela FDA (espécie de Anvisa americana) na sexta-feira, 11. Até então, somente a Rússia e o Reino Unido tinham dado início à aplicação de vacinas. A expectativa é de que a FDA também aprove a vacina da Modena ainda nesta semana.

Embalados pela esperança do fim da pandemia, os três principais índices americanos operavam em alta. Às 15h38, Dow Jones, S&P500 e Nasdaq subiam, respectivamente, 0,08%, 0,17% e 0,85%.

Em meio ao otimismo, investidores ignoram as novas medidas de isolamento adotadas na Alemanha, que fechou escolas e comércios não essenciais até 10 de janeiro para conter a segunda onda. Neste início de semana, o próprio índice alemão DAX avançou quase 1%. Já o índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,4%.

Isso porque, na Europa, investidores, contrários a um Brexit sem acordo, comemoram a decisão do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de seguirem com as negociações. O prazo final para um acordo havia sido estipulado para o último domingo. Como consequência, a libra esterlina sobe contra o dólar nesta tarde.

Câmbio

O dólar chegou a abrir em queda nesta segunda-feira, se aproximando dos 5 reais, mas virou para alta no fim desta manhã. “O dólar está sem muita liquidez hoje e teve um fluxo de saída um pouco maior. Mas, no geral, o mercado ainda segue positivo”, comenta Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimento. No exterior, a moeda americana é negociada de forma mista contra outras divisas emergentes, se apreciando contra o rublo russo e a lira turca e perdendo valor frente ao peso mexicano e à rúpia indiana.

Dados econômicos

Nesta manhã, o Banco Central divulgou o IBC-Br de outubro. Conhecido como “prévia do PIB”, o indicador apontou para um crescimento mensal de 0,86%, ficando abaixo das estimativas de 1% de alta. Na Zona do Euro, por outro lado, a produção industrial superou as expectativas de mercado, crescendo 2,1% em outubro ante os 2% esperados. Na comparação anual, contração foi 3,8%.