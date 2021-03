Ibovespa pausa rali com realização de lucros; Intelbras dispara 25% em estreia

Depois de abrir em alta nesta quinta-feira, 4, o Ibovespa virou para queda, com o peso de incertezas locais e com parte do mercado realizando lucros, após três pregões consecutivos de alta. O principal índice da bolsa brasileira se descolou do bom humor no exterior e encerrou o dia em queda de 0,39%, aos 119.260 pontos. Na máxima intradia, o Ibovespa atingiu os 120.559 pontos.

Na tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu aos caminhoneiros por não terem aderido à greve da categoria e convocou uma reunião para discutir a questão dos combustíveis amanhã.

"Isso pode levar a alguma intervenção estatal nos preços do diesel e petróleo, o que desagradou o mercado. Foi um fator que contribuiu tanto para a virada da bolsa quanto para a alta do dólar", aponta João Vitor Freitas, analista da Toro Investimentos.

Vale lembrar que o dólar também se fortaleceu globalmente nesta quinta-feira após dados mostrando o declínio dos pedidos iniciais de auxílio desemprego nos EUA, em meio à perspectiva de mais estímulos e ao avanço da vacinação.

Na semana encerrada em 30 de janeiro, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego totalizaram 779 mil, contra 812 mil na semana anterior. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

A divisa americana fechou o dia com valorização de 1,47%, negociada a 5,449 reais.

Bradesco e Intelbras são destaques

Na bolsa, as ações do Bradesco (BBDC3;BBDC4) subiram após a divulgação do resultado do quarto trimestre e impediram o Ibovespa de ter maiores perdas. Ainda nos primeiros minutos de negociação, as ações do banco chegaram a disparar mais de 4%, e encerraram o dia negociadas acima de 3%. No quarto trimestre, o banco teve lucro líquido recorrente de 6,8 bilhões de reais, ficando 35,2% acima do trimestre anterior e 2,3% maior que o do mesmo período de 2019.

Parte dos ganhos se deve à redução de custos, que atingiu 3,2 bilhões de reais no ano. O banco terminou o ano de 2020 com uma expansão de 10,3% de sua carteira de crédito para 687 bilhões de reais e apenas 2,2% de inadimplência de mais de 90 dias – 1,1 ponto percentual menor que a do fim de 2019.

Outro grande destaque do pregão foram as ações da Intelbras (INTB3), que subiram 25,33% em sua estreia na B3. Em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), a companhia levantou 1,3 bilhão de reais – sendo 724,5 milhões de reais destinados ao caixa da empresa e 579,6 milhões de reais a antigos acionistas. A empresa espera utilizar parte dos recursos para aquisições e expansão da capacidade produtiva.

Já a Vale (VALE3) fechou o dia negociada em queda de 1,26%. No início do pregão, os papéis chegaram a subir 2% após a assinatura do acordo com o governo de Minas Gerais para reparar os dados causados em Brumadinho. No último pregão, quando o governo de Minas informou ter chegado a um entendimento com a mineradora, as ações da companhia subiram mais de 3%. O valor do acordo foi de 37,68 bilhões de reais.

Wall Street tem 4º dia de alta

Os fortes dados da economia americana ajudam a impulsionar as bolsas do país, que chegaram a renovar suas máximas. O Dow Jones registrou ganhos de 1,08%, aos 31.556 pontos. O S&P500 avançou 1,09%, para 3.871 pontos, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq teve alta de 1,23%, aos 13.777 pontos.

Os investidores também ficaram à espera de uma resolução sobre o pacote de estímulo americano. Na véspera, o presidente Joe Biden se reuniu com líderes democratas da Câmara e do Senado para discutir formas de viabilizar o incentivo de 1,9 trilhão de dólares sem precisar de apoio significativo da oposição republicana.

Em busca de um consenso sobre o valor do pacote, Biden conversou com dez senadores do Partido Republicano ainda no início da semana, que sugeriram uma redução para 600 bilhões de dólares. Biden achou pouco.

Também nos Estados Unidos, a secretária do Tesouro Janet Yellen participou de uma reunião com órgãos reguladores do mercado para discutir os recentes movimentos especulativos envolvendo um grupo de pessoas físicas. Na última semana, as incertezas geradas pela alta volatilidade em algumas ações do mercado americano, com as da Gamestop e AMC, chegaram a pressionar negativamente as bolsas.