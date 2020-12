Ibovespa mira os 115 mil puxado por reforma tributária; dólar recua 2%

O Ibovespa sobe nesta quinta-feira, 10, após o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, dizer em entrevista que o projeto de reforma tributária pode ser votado já na próxima semana. A medida é esperada pelo mercado como reforço ao teto de gastos e representa mais um passo no compromisso fiscal do país. Impulsionado pela notícia, o Ibovespa subia 1,73% às 14h37, aos 114.955 pontos.

O movimento da bolsa brasileira também é impulsionado pelas ações da Vale, que avançam na esteira da alta do minério de ferro. Confira os principais destaques de ações aqui.

Quer saber como aproveitar o melhor da bolsa? Conte com a assessoria do BTG Pactual Digital e descubra.

Os investidores locais também repercutem o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgado após a decisão de juros, na noite de quarta-feira, 9. Em meio à alta da inflação, o Copom excluiu o trecho de seu comunicado que dizia sobre a possibilidade de mais um corte residual na taxa Selic e alertou que a alta da inflação deve levar ao fim aos avisos sobre a impossibilidade de elevar juros.

Os efeitos do comunicado têm reflexos diretos no mercado de juros e câmbio. “Isso causou a abertura da curva de juros curta porque deixa claro que a preocupação com inflação é de curto prazo, os juros futuros de longo prazo caem”, diz Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset.

No mercado, a expectativa agora se volta para a agência reguladora de medicamentos e alimentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla inglês), que pode aprovar ainda hoje a vacina da Pfizer, dando sinal verde para a vacinação no país. O vice-presidente americano, Mike Pence, já havia dito que o plano é iniciar a distribuição na terceira semana de dezembro.

Câmbio

O dólar cai contra o real, embora se valorize contra algumas moedas emergentes e seus pares. “A queda do dólar, sem dúvida nenhuma, tem relação com comunicado também. A alta de juros significa queda dólar no Brasil, porque entra mais dinheiro estrangeiro na renda fixa. Isso sem falar que o Brasil é a bola da vez entre os emergentes”, afirma Spyer. Às 14h37, a divisa americana recuava 2,32% e era negociada a 5,049 reais, menor patamar em seis meses.

Dados econômicos

No radar dos investidores também estão os dados do IBGE sobre vendas no varejo, que ficaram acima das expectativas. Referentes ao mês de outubro, as vendas tiveram alta mensal de 0,9%, enquanto as estimativas eram de queda de 0,2%. Na comparação anual, as vendas cresceram 8,3%.

Nos Estados Unidos, os pedidos semanais de seguro desemprego voltaram a decepcionar, ficando em 853.000 ante estimativa de 725.000. Medidas de isolamento para conter segunda onda de coronavírus pressiona mercado de trabalho americano.